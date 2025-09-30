Ο Βαλέρι δικαίωσε τον Παναθηναϊκό: «Κανένα πέναλτι εις βάρος του, δεν έκανε σωστά τη δουλειά ο VAR»

Ο Πάολο Βαλέρι δικαίωσε τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Παναιτωλικού, στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο υπεύθυνος της ΚΕΔ για το VAR ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι κι ότι ο VARίστας, Ζαμπάλας έπρεπε να δείξει καλύτερες λήψεις στον διαιτητή.

Ο Πάολο Βαλέρι υπογράμμισε ότι κακώς δόθηκε η παράβαση σε βάρος του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι «ο έλεγχος της φάσης ήταν λανθασμένος».

Από εκεί και πέρα, επεσήμανε ότι το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στον αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν έπρεπε να μετρήσει, ενώ υπογράμμισε ότι σωστά δόθηκε το δεύτερο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαλέρι στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων:

Για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στο Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούει χτυπώντας τη μπάλα πρώτα με το κεφάλι και στη συνέχεια με το χέρι του, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Η μπάλα αλλάζει εντελώς τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Δεν έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι. Το VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει αυτή την εικόνα σαν καθαρό πέναλτι και αποφασίσει να το καταλογίσει. Το VAR έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτές. Αυτή τη σεζόν έχουν επίσης EPTS κάμερες οι οποίες χρησιμοποιούνται για το ημιαυτόματο οφσάιντ, είναι υψηλής ανάλυσης και μπορούν να είναι χρήσιμες σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Το VAR καλείται να διαλέγει τη σωστή κάμερα για την αξιολόγηση μιας φάσης. Θεωρούμε ότι ο έλεγχος της φάσης ήταν λανθασμένο».

Για το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ. Το VAR δεν μπόρεσε να παρέμβει και να αναφέρει το οφσάιντ στον διαιτητή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο πάροχος του VAR κατά το οποίο καμία κάμερα δεν εμφανιζόταν για μεγάλο διάστημα. Όταν παρουσιάζεται τέτοιο πρόβλημα στο σύστημα, ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό, οι οποίες την προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

Για την κόκκινη στον Σενγκέλια για χτύπημα στον Αντόνισε: «Μετά από αντιπαράθεση με αντίπαλο για την οποία τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, το νο.7 της Κηφισιάς (Αντόνισε) δέχθηκε τράβηγμα στα μαλλιά από το νο.27 του ΟΦΗ (Σενγκέλια). Αυτό θεωρήθηκε βίαιη πράξη και σωστά ο διαιτητής απέβαλε τον ΟΦΗ».

Για τη φάση με Παντελίδη και Σαλσίδο: «Το νο.11 της Κηφισιάς (Παντελίδης) υπέπεσε σε ριψοκίνδυνο φάουλ, γλιστρώντας στο έδαφος και χτυπώντας τον Νο.9 του ΟΦΗ (Σαλσίδο). Ο διαιτητής αποφάσισε να αποβάλλει τον παίκτη, θεωρώντας το μαρκάρισμα σοβαρό φάουλ. Αλλά η απόφαση ήταν λάθος. Σωστά το VAR του συνέστησε να ξαναδεί τη φάση και ο διαιτητής άλλαξε την κάρτα από κόκκινη σε κίτρινη».

Για το πέναλτι που δόθηκε στον Τσάλοφ: «Ο αμυντικός του Αστέρα πηδάει για κεφαλιά, αλλά το κάνει ριψοκίνδυνα, χτυπώντας τον επιτιθέμενο στο πρόσωπο με το ανοικτό του χέρι. Σε αυτή την περίπτωση η σωστή απόφαση είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον αμυντικό. Το VAR σωστά συνέστησε στον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση και τελικά αυτός πήρε την αναμενόμενη απόφαση».

Για το ακυρωθέν γκολ του Σαγκάλ: «Ο επιτιθέμενος κάνει φάουλ στον αμυντικό που χτυπάει τη μπάλα, σπρώχνοντάς τον με το χέρι. Ο αμυντικός δεν μπορεί να παίξει τη μπάλα αφού χάνει την ισορροπία του. Ο διαιτητής σωστά καταλογίζει φάουλ αλλά αφήνει τον επιτιθέμενο να σκοράρει, καθυστερώντας το σφύριγμα κι ακολουθώντας τη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι αν η απόφαση του διαιτητή είναι ξεκάθαρα λανθασμένη, το VAR μπορεί να παρέμβει και να συστήσει στον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση».

