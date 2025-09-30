Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε για Γκόου Αχέντ Ίγκλς χωρίς τον Ντέσερς

Μετ' εμποδίων ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τους Γκόου Αχέντ Ίγκλς.

Ο Χρήστος Κόντης θέλει να δει την ομάδα του να κάνει το δύο στα δύο στη League Phase του Europa League, αλλά έχει να διαχειριστεί κάποια σημαντικά προβλήματα.

Εκτός σημερινής προπόνησης έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι που ακολούθησε θεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από την ημέρα που επέστρεψε από τη χώρα του, ενώ ο ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Σίριλ Ντέσερς, ενώ ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έβγαλε μέρος του προγράμματος.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.