Διεθνής Αμνηστία: Επιστολή σε FIFA και UEFA για αποκλεισμό του Ισραήλ - Τι απαντά ο Μονταλιάνι

Αυξάνονται οι πιέσεις προς την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ.

Διεθνής Αμνηστία: Επιστολή σε FIFA και UEFA για αποκλεισμό του Ισραήλ - Τι απαντά ο Μονταλιάνι
Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αναμενόταν -σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου- από την περασμένη εβδομάδα να προχωρήσει σε έκτακτη ψηφοφορία σχετικά με το αν θα αποκλειστεί το Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η UEFA αποφάσισε να αναβάλει την προτεινόμενη ψηφοφορία, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου ομίλου της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η τελική φάση του οποίου θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ η μοναδική ομάδα της χώρας που συμμετέχει σε League phase της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αγωνίζεται στο Europa League.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διαχωριστεί από την παράνομη κατοχή του Ισραήλ»

Η Διεθνής Αμνηστία έστειλε σήμερα (1/10) επιστολή στη FIFA και την UEFA, καλώντας τις να αποκλείσουν την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Υπογεγραμμένη από την γενική γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, και απευθυνόμενη στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον ομόλογό του της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, η επιστολή υπενθυμίζει τη «γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων» που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διαχωριστεί από την παράνομη κατοχή του Ισραήλ» αναφέρεται, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον έξι ομάδες που εδρεύουν σε οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη αγωνίζονται σε ισραηλινά πρωταθλήματα.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι αυτή η κατάσταση παραβιάζει το καταστατικό της FIFA, το οποίο ορίζει ότι ούτε οι ομοσπονδίες-μέλη ούτε οι σύλλογοί τους μπορούν να αγωνίζονται στο έδαφος άλλης ομοσπονδίας (μία από τις οποίες είναι η Παλαιστίνη) χωρίς την έγκριση της τελευταίας.

Η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης, η οποία έχει το ίδιο καθεστώς με το Ισραήλ σε διεθνείς διοργανώσεις και ενώπιον της FIFA, υπέβαλε καταγγελία για αυτές τις πρακτικές το 2024, η οποία δεν έχει ακόμη απαντηθεί, ενώ μια καταγγελία το 2015 απορρίφθηκε.

Η Παλαιστίνη είναι μέλος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), ενώ το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA από το 1994.

Πήρε θέση ο Μονταλιάνι

O Βίκτορ Μονταλιάνι, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF), δήλωσε ότι εναπόκειται στην UEFA να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Ισραήλ:

«Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA, όπως εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω ένα μέλος της περιοχής μου για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό» δήλωσε ο Μονταλιάνι στους δημοσιογράφους στο συνέδριο Leaders Sports Business.

Και πρόσθεσε: «Και σέβομαι όχι μόνο τη διαδικασία τους, αλλά και οποιαδήποτε απόφαση λάβουν».

Ο αντιπρόεδρος της FIFA θα παραστεί αύριο (2/10) στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας στη Ζυρίχη, όπου το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, όπως ούτε η πρόταση της νοτιοαμερικανικής ομοσπονδίας (CONMEBOL) για επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 σε 64 ομάδες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7/26) θα είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, έχοντας ήδη επεκταθεί σε 48 ομάδες από 32.

Ο Βίκτορ Μονταλιάνι επέμεινε ότι κανένα παιχνίδι δεν θα μετακινηθεί από τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης αγώνων από πόλεις που δεν θεωρεί ασφαλείς.

«Αν πρέπει να αντιδρώ κάθε φορά που ένας πολιτικός κάνει μια δήλωση, είτε πρόκειται για πρόεδρο είτε για γερουσιαστή είτε για βουλευτή, τότε δεν θα έκανα τη δουλειά μου, επειδή θα επικεντρωνόμουν σε αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι επικεντρωνόμαστε στις 16 εγκαταστάσεις και φροντίζουμε να είναι έτοιμες...» συμπλήρωσε ο Καναδός επιχειρηματίας.

Ωστόσο, είπε ότι οι ώρες έναρξης σε ορισμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν, μετά την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, όπου ορισμένοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε ακραία ζέστη και υγρασία:

«Είναι πάντα ένα πρόβλημα στην περιοχή μας, επειδή τα καλοκαίρια είναι ζεστά, ακόμη και στον Καναδά είναι ζεστά, όχι μόνο στις ΗΠΑ, και γι' αυτό είναι σημαντικό να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε.

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

