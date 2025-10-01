Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»

Το θετικό αποτέλεσμα έθεσε ως μόνο στόχο της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο τεχνικός της Ένωσης περιμένει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική απέναντι στην Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Εκεί που όπως τόνισε αξίζουν να βρίσκονται οι «κιτρινόμαυροι».

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ειδικά σε αυτή τη χώρα που στο παρελθόν έχω δουλέψει. Είναι ένα ζεστό και όμορφο περιβάλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους ξεκινάμε για κάτι που δουλέψαμε σκληρά. Ήταν δύσκολο ταξίδι με Χαποέλ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ. Αξίζαμε να είμαστε εδώ. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδης σημασίας το πρώτο ματς. Αν πάρεις βαθμούς μπαίνεις με το δεξί και ξεκινάς πορεία. Γνωρίζω καλά την Τσέλιε. Έφτασε πέρυσι στους 8 της διοργάνωσης και φέτος είναι πολύ μπροστά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ξέρω δυο παίκτες που έχω προπονήσει στο παρελθόν στη Λοκομοτίβ. Έχουν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι δυσάρεστος για τον αντίπαλο. Είναι καλοί με τη μπάλα και στο transition. Παίζουν ένα… άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Με τον τρόπο που παίζουν δέχονται και πολλά γκολ. Γι’ αυτό πρέπει να ξεδιπλώσουμε το παιχνίδι μας. Να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Γνωρίζω ότι θα έχουμε και τον κόσμο μας δίπλα και ευχαριστώ την Τσέλιε που έκανε ό,τι μπορούσε για να αυξηθεί ο κόσμος μας. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε για το αποτέλεσμα».

Τι απαιτήσεις έχετε από τον Μάρκο Γκρούγιτς; Μπορεί να ξεκινήσει στο ματς;

«Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι για την 11άδα, αλλά είναι έτοιμος να συμμετάσχει. Γνωρίζουμε την ποιότητά του και την εμπειρία του. Την επαγγελματική στάση του στο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες το έχουν. Ακόμη και πριν τον πάρουμε ήξερα ότι είναι ένας διαφορετικού τύπου παίκτης. Θα συμπληρώσει στοιχεία που χρειαζόμαστε το σύνολο».

Ποια είναι η κατάσταση του Γκατσίνοβιτς;

«Για να είναι εδώ μαζί μας, είναι έτοιμος. Πόσο χρόνο μπορεί να παίξει μια και επανέρχεται από τραυματισμό δε το γνωρίζω. Το πιθανότερο είναι να είναι μαζί μας αν είναι καλά η φυσική του κατάσταση. Μπορεί να παίξει. Δεν γνωρίζω το πόσο και το αν».

Τι περιμένετε από τη συνέχεια μετά την ανταγωνιστική εικόνα των προκριματικών;

«Όπως είπατε ανταγωνιστική εικόνα. Όπως πάντα. Έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι για… διακοπές. Θα έχουμε ανταγωνιστικό παιχνίδι, απέναντι σε ανταγωνιστική ομάδα».