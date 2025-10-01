Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λονδρέζων

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει «ζωντανός» στο καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο της Άρσεναλ, προσπάθησε να την απειλήσει προς το τέλος, αλλά η ανωτερότητα των «κανονιέρηδων» ήταν εμφανής και χωρίς να φορτσάρουν ιδιαίτερα, «καθάρισαν» τη νίκη με 2-0 στο Λονδίνο.

Ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ στο 12΄ και ο Σάκα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 90+2΄.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «κανονιέρηδες» επιχείρησαν από την αρχή να αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα. Πίεσαν ψηλά, έκλεψαν μπάλες, έφεραν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό και πέτυχαν το γρήγορο γκολ που ήθελαν.

Στο 12΄ ο Γιοκέρες έφυγε στο χώρο από κάθετη του Έντεγκααρντ πλάσαρε τον Τζολάκη, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και ο Μαρτινέλι την «έσπρωξε» στα δίχτυα.

Παρά την υπεροχή της Άρσεναλ, οι πρωταθλητές Ελλάδας «άγγιξαν» την ισοφάριση όμως στο 21΄ ο Ράγια πραγματοποίησε καταπληκτική απόκρουση σε σουτ του Ποντένσε.

Η ευκαιρία αυτή έδωσε άλλο «αέρα» στους «ερυθρόλευκους» που άρχισαν σταδιακά να ισορροπούν την κατάσταση και να κοιτάζουν «στα μάτια» την αντίπαλό τους. Ο Μεντιλίμπαρ ανέβασε πιο ψηλά τις γραμμές του κι η ομάδα του έγινε πολύ πιο απειλητική, όμως παράλληλα χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα.

Σε δύο αντεπιθέσεις ο Γιοκέρες (41΄) και ο Τροσάρ (53΄) βρήκαν ιδανικές συνθήκες για εκτέλεση, όμως τα τελειώματά τους ήταν εντελώς άστοχα. Με την είσοδο του Ντέκλαν Ράις στο 58΄ ο Αρτέτα έδειξε την πρόθεσή του να ελέγξει το ρυθμό και να δυναμώσει τη μεσαία γραμμή.

Στο 65΄ πάλι ο Τροσάρ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από ατομική ενέργεια και ασίστ του κορυφαίου Έντεγκααρντ. Αμέσως μετά (67΄) ακυρώθηκε ως οφσάιντ -οριακά- γκολ του Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του στην επίθεση.

Στο 82΄ ο Τζολάκης και ο Ρέτσος κράτησαν τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, καθώς μπλόκαραν τη διπλή προσπάθεια του Έντεγκααρντ που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το 2-0. Κι έτσι η ελληνική ομάδα έψαξε την ευκαιρία της να ισοφαρίσει και την είχε στο 86΄ με τον Ράγια να επεμβαίνει ξανά εκπληκτικά στο σουτ του Τσικίνιο.

Η Άρσεναλ κινδύνεψε για ακόμα μία φορά να την «πάθει» στο τέλος από τον Ολυμπιακό, όμως αυτή τη φορά ήταν πιο «κυνική» και πήρε τη νίκη με 2-0 χάρη σε προσπάθεια του Σάκα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (58΄ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75΄ Μοσκέρα), Λιούις, Σκέλι, Θουμπιμέντι, Έντεγκαρντ, Μερίνο (58΄ Ράις), Μαρτινέλι (73΄ Σάκα), Τροσάρ (73΄ Έζε), Γιόκερες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (75΄ Σιπιόνι), Έσε (86΄ Μουζακίτης), Τσικίνιο (86΄ Στρεφέτσα), Μαρτίνς (62΄ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.