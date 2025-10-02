Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν τα… δόντια τους επικρατώντας στο «σπίτι» των «μπλαουγκράνα» με 2-1 – Νίκες για Νάπολι, Ντόρτμουντ, ισοπαλίες για Μονακό – Σίτι και Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ολοκληρώθηκε με θριαμβεύτρια την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θριάμβευσαν επί της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας με 2-1. Σε ένα ματς που πολλοί περιμένουν πως μπορεί να είναι και ο τελικός της διοργάνωσης

Ο Φεράν Τόρες στο 19’ άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα. Η Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μαγιουλού στο 38’ έφερε το ματς στην ισορροπία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης με τον Γκονσάλο Ράμος στο 90’ έκαναν την ανατροπή για το 1-2.

Στο Μόντε Κάρλο ο Χάαλαντ στο 15’ άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Σίτι, με τη Μονακό να ισοφαρίζει στο τρία λεπτά μετά με τον Τεζέ. Στο 44’ ο Χάαλαντ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Άγγλους. Με τον Ντάιερ στο 90’ να ισοφαρίζει με πέναλτι σε 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

Στη Γερμανία ο Κοφάν στο 65’ άνοιξε το σκορ για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Αϊντχόφεν ισοφάρισε με τον Σαϊμπάρι στο 72’ για το τελικό 1-1.

Στο Ντόρτμουντ η Μπορούσια προηγήθηκε με τα γκολ των Σβένσον και Τσουκβουεμέκα, με τον Γκόρκα να μειώνει στο 61’ για την Μπιλμπάο. Ο Γκιρασί στο 82’ διαμόρφωσε το 3-1, για να έρθει ο Μπραντ να κάνει το 4-1 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας άνετη νίκη.

Στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν βασικός για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στη Νάπολι (αντικαταστάθηκε στο 67’). Οι «παρτενοπέι» άνοιξαν το σκορ με τον Χόιλουντ στο 36’, αλλά ο Σουάρες με πέναλτι στο 62’ ισοφάρισε. Οι Ιταλοί ξανά με τον Χόιλουντ στο 79’ έκαναν το 2-1, για να πάρουν το «τρίποντο».

Στην Ισπανία η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ με τον Μικαουτάντζε στο 18’. Η Γιουβέντους επέστρεψε, ισοφάρισε με τον Γκάτι στο 49’ και επτά λεπτά μετά ο Κονσεϊσάο έκανε το 1-2. Ο Βέγκα στο 90’ ισοφάρισε για το «κίτρινο υποβρύχιο» στο τελικό 2-2.

CHAMPIONS LEAGUE - LEAGUE PHASE - 2η αγωνιστική

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5

Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0

Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 0-4

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-2

Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1

Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-2

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 4-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν 6

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Ίντερ 6

Αρσεναλ 6

Καραμπάγκ 6

Ντόρτμουντ 4

Μάντσεστερ Σίτι 4

Τότεναμ 4

Ατλέτικο Μαδρίτης 3

Νιούκαστλ 3

Μαρσέιγ 3

Μπριζ 3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3

Μπαρτσελόνα 3

Λίβερπουλ 3

Τσέλσι 3

Νάπολι 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Γαλατασαράι 3

Αταλάντα 3

Γιουβέντους 2

Μπόντο Γκλιμτ 2

Λεβερκούζεν 2

Βιγιαρεάλ 1

Αϊντχόφεν 1

Κοπεγχάγη 1

Ολυμπιακός 1

Μονακό 1

Σλάβια Πράγας 1

Πάφος 1

Μπενφίκα 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Αγιαξ 0

Καϊράτ 0

