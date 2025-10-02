Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα
Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν τα… δόντια τους επικρατώντας στο «σπίτι» των «μπλαουγκράνα» με 2-1 – Νίκες για Νάπολι, Ντόρτμουντ, ισοπαλίες για Μονακό – Σίτι και Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους.
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ολοκληρώθηκε με θριαμβεύτρια την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θριάμβευσαν επί της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας με 2-1. Σε ένα ματς που πολλοί περιμένουν πως μπορεί να είναι και ο τελικός της διοργάνωσης
Ο Φεράν Τόρες στο 19’ άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα. Η Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μαγιουλού στο 38’ έφερε το ματς στην ισορροπία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης με τον Γκονσάλο Ράμος στο 90’ έκαναν την ανατροπή για το 1-2.
Στο Μόντε Κάρλο ο Χάαλαντ στο 15’ άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Σίτι, με τη Μονακό να ισοφαρίζει στο τρία λεπτά μετά με τον Τεζέ. Στο 44’ ο Χάαλαντ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Άγγλους. Με τον Ντάιερ στο 90’ να ισοφαρίζει με πέναλτι σε 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ.
Στη Γερμανία ο Κοφάν στο 65’ άνοιξε το σκορ για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Αϊντχόφεν ισοφάρισε με τον Σαϊμπάρι στο 72’ για το τελικό 1-1.
Στο Ντόρτμουντ η Μπορούσια προηγήθηκε με τα γκολ των Σβένσον και Τσουκβουεμέκα, με τον Γκόρκα να μειώνει στο 61’ για την Μπιλμπάο. Ο Γκιρασί στο 82’ διαμόρφωσε το 3-1, για να έρθει ο Μπραντ να κάνει το 4-1 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας άνετη νίκη.
Στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν βασικός για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στη Νάπολι (αντικαταστάθηκε στο 67’). Οι «παρτενοπέι» άνοιξαν το σκορ με τον Χόιλουντ στο 36’, αλλά ο Σουάρες με πέναλτι στο 62’ ισοφάρισε. Οι Ιταλοί ξανά με τον Χόιλουντ στο 79’ έκαναν το 2-1, για να πάρουν το «τρίποντο».
Στην Ισπανία η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ με τον Μικαουτάντζε στο 18’. Η Γιουβέντους επέστρεψε, ισοφάρισε με τον Γκάτι στο 49’ και επτά λεπτά μετά ο Κονσεϊσάο έκανε το 1-2. Ο Βέγκα στο 90’ ισοφάρισε για το «κίτρινο υποβρύχιο» στο τελικό 2-2.
CHAMPIONS LEAGUE - LEAGUE PHASE - 2η αγωνιστική
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5
Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0
Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1
Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2
Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0
Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 0-4
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-0
Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-2
Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1
Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-2
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 4-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπάγερν 6
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Παρί Σεν Ζερμέν 6
Ίντερ 6
Αρσεναλ 6
Καραμπάγκ 6
Ντόρτμουντ 4
Μάντσεστερ Σίτι 4
Τότεναμ 4
Ατλέτικο Μαδρίτης 3
Νιούκαστλ 3
Μαρσέιγ 3
Μπριζ 3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3
Μπαρτσελόνα 3
Λίβερπουλ 3
Τσέλσι 3
Νάπολι 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
Γαλατασαράι 3
Αταλάντα 3
Γιουβέντους 2
Μπόντο Γκλιμτ 2
Λεβερκούζεν 2
Βιγιαρεάλ 1
Αϊντχόφεν 1
Κοπεγχάγη 1
Ολυμπιακός 1
Μονακό 1
Σλάβια Πράγας 1
Πάφος 1
Μπενφίκα 0
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Αγιαξ 0
Καϊράτ 0