Πέθανε ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ – Υπήρξε τερματοφύλακας του Πανελευσινιακού
Σε ηλικία 95 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, παλαίμαχος τερματοφύλακας – Γιος του ο Γιάννης Καλιτζάκης με μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα.
Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Καλιτζάκη. Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού (πέρασε και από την ΑΕΚ) και της Εθνικής Ελλάδας, «έχασε» τον πατέρα του. Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης πέθανε σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε ο «νίντζα» του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Υπήρξε κι αυτός ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνιζόταν στον Πανελευσινιακό στη θέση του τερματοφύλακα.
Ο Γιάννης Καλιτζάκης που πλέον είναι προπονητής των Αμπελακίων και υπεύθυνος ακαδημιών του ΑΟΤ, έγραψε στα social media:
«Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα…».
