ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς

Μετά από σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην Τούμπα οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, για να κερδίσουν αυτοπεποίθηση. Ειδικά με μια νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην προσπάθεια αυτή δε θα έχει στη διάθεσή του, Δημήτρη Πέλκα και Φεντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος στράικερ υπέστη κάκωση στο ισχίο και έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά δεδομένα δε θα έχει τους δύο αυτούς παίκτες.