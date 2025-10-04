ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς
Δύο απουσίες για τον Ράζβαν Λουτσέσκου ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή.
Μετά από σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην Τούμπα οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, για να κερδίσουν αυτοπεποίθηση. Ειδικά με μια νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην προσπάθεια αυτή δε θα έχει στη διάθεσή του, Δημήτρη Πέλκα και Φεντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος στράικερ υπέστη κάκωση στο ισχίο και έτσι έμεινε εκτός αποστολής.
Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά δεδομένα δε θα έχει τους δύο αυτούς παίκτες.
