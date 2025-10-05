Super League 2: Εντυπωσίασαν Καλαμάτα κι Ηρακλής, στην ισοπαλία έμειναν Μαρκό και Πανιώνιος

Καλαμάτα και Ηρακλής πέτυχαν σπουδαίες νίκες, ενώ Μαρκό και Πανιώνιος έμειναν στην ισοπαλία – Τα σημερινά (05/10) αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες της Super League 2.

Newsbomb

Καλαμάτα Super League 2
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καλαμάτα ήταν εντυπωσιακή στου Ρέντη, επικρατώντας 4-1 του Ολυμπιακού Β’.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονταν από το 47' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Τουφάκη. Για τους νικητές, από δύο γκολ σημείωσαν Παλμίδης (7',76') και Μάντζης (25', 55'), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η «Μαύρη Θύελλα» έκανε το «4 στα 4» στον Β’ όμιλο, αυξάνοντας, μάλιστα, τη διαφορά από τους διώκτες της. Συγκεκριμένα, είναι πλέον στο +3 από την Athens Kallithea, η οποία επικράτησε 3-1 στα Χανιά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Πανιωνίου ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο 1-1 με τη Μαρκό, σε μια δραματική αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε με δύο πέναλτι.

Στον Α’ όμιλο, ο Ηρακλής, πραγματοποιώντας την πιο πειστική εμφάνιση του την τρέχουσα σεζόν, επικράτησε 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης και παρέμεινε σε κοντινή απόσταση από την πρωτοπόρο Νίκη Βόλου. Μάναλης (10΄), Κυνηγόπουλος (18') και Φοφανά (57') τα γκολ των νικητών, ο Κωστίκας σκόραρε (38') για την ομάδα της Χρυσούπολης. Στο 54′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, σε κεφαλιά του Μαχαίρα.

Η 4η αγωνιστική της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

  • Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
  • Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0
  • ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης 3-1
  • Καβάλα – Μακεδονικός (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Νίκη Βόλου 12
  2. Ηρακλής 10
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9
  4. Αστέρας AKTOR Β’ 8
  5. Μακεδονικός 4 -3αγ.
  6. ΠΑΟΚ Β’ 3
  7. Καβάλα 3 -3αγ.
  8. Νέστος Χρυσούπολης 3 -3αγ.
  9. Καμπανιακός 3
  10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β' ΟΜΙΛΟΣ

  • Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-2
  • Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 5-0
  • Μαρκό – Πανιώνιος 1-1
  • Χανιά – Athens Kallithea FC 1-3
  • Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 1-4

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 12
  2. Athens Kallithea FC 9
  3. Πανιώνιος 8
  4. Ολυμπιακός Β’ 7
  5. Μαρκό 7
  6. Ελλάς Σύρου 4
  7. Αιγάλεω 4
  8. Παναργειακός 2
  9. Χανιά 1
  10. Ηλιούπολη 1

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κοντός: «Πλησιάζουμε στη μεγάλη στιγμή της επιστροφής του Λεσόρ»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Τέσσερις τραυματίες

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: Βασικοί Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο | Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Τρομερός Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια ξανά η McLaren!

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τα «αφυπνισμένα» μικρόβια του μόνιμου πάγου θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Για 1 χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση με κατσαβίδι

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εντυπωσίασαν Καλαμάτα κι Ηρακλής, στην ισοπαλία έμειναν Μαρκό και Πανιώνιος

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή νύχτα στη Λαμία: Τρία επεισόδια με συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη στο Χαλάνδρι με θύμα ηλικιωμένη: Παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων

16:25ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Επιστρέφουν αύριο από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Flotilla

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Τα αμερικανικά συστήματα Patriot αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Τα Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος - Αποτελούν άσκηση κυριαρχία

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κόβει την ανάσα η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου - Εγκαίνια σε ύψος 625 μέτρων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία ανηλίκων ληστεύει διανομείς σε Αργυρούπολη και Άλιμο - Τρεις συλλήψεις - Βίντεο ντοκουμέντο

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την «τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά εγκαύματα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Για 1 χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση με κατσαβίδι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πολιτικό σκουλήκι ο Γεωργιάδης - «Είσαι ένας επικίνδυνος άνθρωπος» απαντά ο Άδωνις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Επιστρέφουν αύριο από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Flotilla

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ