Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Έγκριση της UEFA για ματς της La Liga και της Serie A σε ΗΠΑ κι Αυστραλία

Ιστορική απόφαση από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, που αλλάζει όσα ξέραμε.

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Έγκριση της UEFA για ματς της La Liga και της Serie A σε ΗΠΑ κι Αυστραλία
Η UEFA ενέκρινε «κατ' εξαίρεση» το αίτημα της La Liga και της Serie A να μεταφέρουν δύο αγώνες πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αντίστοιχα, κάτι που θα αποτελέσει μία ιστορική στιγμή.

Σε ανακοίνωσή της, η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου επανέλαβε, ωστόσο, «την αντίθεσή της στη διεξαγωγή εγχώριων αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό» και δεσμεύτηκε να συμβάλει «στο συνεχιζόμενο έργο υπό την ηγεσία της FIFA» για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων προς τούτο.

Πρόκειται για τους αγώνες Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, που θα γίνει στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου για τη La Liga και Μίλαν - Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας 7 ή 8 Φεβρουαρίου 2026 για τη Serie A, καθώς το Σαν Σίρο θα είναι δεσμευμένο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Οι αγώνες πρωταθλήματος πρέπει να διεξάγονται εντός τη χώρας πρωταθλήματος. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα στερούσε από τους πιο πιστούς οπαδούς και ενδεχομένως θα εισήγαγε στρεβλωτικά στοιχεία στις διοργανώσεις. Η διαβούλευσή μας επιβεβαίωσε το εύρος αυτών των ανησυχιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 55 εθνικές ομοσπονδίες για την εποικοδομητική και υπεύθυνη δέσμευσή τους σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Ενώ είναι λυπηρό που πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά για αυτούς τους δύο αγώνες, αυτή η απόφαση είναι κατ΄ εξαίρεση και δεν πρέπει να θεωρείται προηγούμενο.

Η δέσμευσή μας είναι σαφής: να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των εθνικών πρωταθλημάτων και να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει αγκυροβολημένο στο εθνικό του περιβάλλον», είπε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι συμφώνησαν, όπως οι λίγκες και οι ομοσπονδίες της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία σε όλους τους εμπλεκόμενους, σχετικά με τη θέση της FIFA, η οποία εργάζεται για μια αλλαγή στους κανονισμούς για την άρση της απόλυτης απαγόρευσης των αγώνων μακριά από τις χώρες των πρωταθλημάτων.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «As» την περασμένη εβδομάδα, ο Ρόναν Εβάιν, διευθυντής των «Football Supporters Europe», είχε τονίσει ότι θα κινηθούν νομικά εάν η UEFA εγκρίνει τη μετακίνηση του αγώνα.

«Περίπου 600 ενώσεις φιλάθλων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη μετεγκατάσταση του ποδοσφαίρου. Αυτό το έργο είναι αντίθετο με την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου. Η σύνδεση μεταξύ ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και της επικράτειάς του είναι θεμελιώδης από την ίδρυσή του. Είναι τόσο αντίθετο με τη φύση του ποδοσφαίρου που οι οπαδοί δεν είναι οι μόνοι που αντιτίθενται σε αυτό», θέμα στο διοικητικό δικαστήριο», είχε πει χαρακτηριστικά.

