Συγκλονίζει ο Ιβάν Κλάσνιτς: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει για να ζήσω»

Ήταν απ’ τους κορυφαίους στράικερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Ο Ιβάν Κλάσνιτς μόλις στα 27 του χρόνια, διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια. Συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο για μια πενταετία ακόμη, πριν σταματήσει στα 32 του. Πλέον είναι 45 ετών και ο Κροάτης δίνει καθημερινά έναν διαφορετικό και σημαντικότερο αγώνα: Αυτόν για τη ζωή.

Παραχώρησε συνέντευξη στο γερμανικό «ARD». Εκεί μίλησε για το πώς είναι η κατάσταση μετά από τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Όλα αυτά μετά από λάθος των γιατρών της Βέρντερ Βρέμης που του χορήγησαν λάθος παυσίπονα.

Η ταλαιπωρία φαίνεται ακόμη και στο πρόσωπό του, καθώς δύσκολα αναγνωρίζεται από κάποιον που τον θυμάται στα γήπεδα. Ο ίδιος δεν το βάζει κάτω, δηλώνει ευγνώμων που είναι ζωντανός, προσθέτοντας όμως πως δεν γνωρίζει πόσο καιρό έχει ακόμη:

«Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, παρότι δεν έχω θεραπευτεί πλήρως και πρέπει να παίρνω χάπια. Φυσικά και είμαι έξαλλος», είπε ο Κλάσνιτς και συνέχισε:

«Δεν θέλω κανείς να περάσει, ότι έχω περάσει εγώ. Όσα λεφτά κι αν πήρα από αποζημιώσεις, δεν θα μου φέρουν πίσω την υγεία μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει ακόμα για να ζήσω.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, χωρίς την χρήση παυσίπονων. Ωστόσο αν ήξερα την κατάσταση των νεφρών μου δεν θα έπαιρνα ποτέ παυσίπονα».

Οι γιατροί της Βέρντερ Βρέμης του είχαν χορηγήσει παυσίπονα τα οποία δεν έπρεπε να πάρει. Η χρήση τους του προκάλεσε νεφρική ανεπάρκεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε και δικαστικά. Γι’ αυτό και του επιδικάστηκε αποζημίωση 4.000.000 ευρώ.