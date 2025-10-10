Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σκωτσέζικο ντους στο Χάμπντεν Παρκ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο γνώρισε πικρή ήττα (3-1) από τη Σκωτία.

Η Ελλάδα, επί της ουσίας, αδίκησε τον εαυτό της, καθώς μέχρι το 64ο λεπτό ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προηγήθηκε με το πρώτο γκολ του Κώστα Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα, στο 62ο λεπτό.

Δύο στημένες φάσεις κι ένα λάθος του Τζολάκη, όμως, μετέτρεψαν ένα «εύκολο» διπλό σε… εφιάλτη, καθώς Κρίστι (64’), Φέργκιουσον (80’) και Ντάικς (90+3’) έδωσαν από το… πουθενά μια σπουδαία νίκη στη Σκωτία.

Στο άλλο ματς του 3ου ομίλου, η Δανία έκανε «περίπατο», καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, για να επικράτησε 6-0 στη Λευκορωσία. Δύο τέρματα πέτυχε ο Χόιλουντ.

Οι Δανοί υποδέχονται την Εθνική την ερχόμενη Κυριακή (12/10), σε έναν «τελικό» για τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA.

Τι θέλει για να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις

Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά υπάρχει σενάριο που τη φέρνει ακόμα και στην πρώτη θέση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει το «3 στα 3» και το Σκωτία – Δανία να ολοκληρωθεί δίχως νικητή (με δεδομένο ότι θα πάρουν νίκες κόντρα στη Λευκορωσία).

Σε περίπτωση που το Σκωτία – Δανία έχει νικητή, τότε θα καταλάβει τη δεύτερη θέση που δίνει μια… δεύτερη ευκαιρία, μέσω των playoffs, για το Μουντιάλ 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, είναι η Εθνική να κερδίσει και στα τρία ματς που της απομένουν. Ως εκ τούτου για να έχει ελπίδες θα πρέπει να νικήσει τη Δανία στην Κοπεγχάγη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση χάνει κάθε ελπίδα πρόκρισης.

3ος Όμιλος

Λευκορωσία - Δανία 0-6 (14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)

(14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ) Σκωτία - Ελλάδα 3-1 (64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο (σε 3 αγώνες)

Δανία 7 (9-0) Σκωτία 7 (5-1) Ελλάδα 3 (6-7) Λευκορωσία 0 (1-13)

Πολύ σκληρή η Κύπρος, επέστρεψε από το 0-2

Στα άλλα ματς της βραδιάς, ξεχώρισε το εντυπωσιακό comeback της Κύπρου, η οποία βρέθηκε να χάνει 0-2 από τη Βοσνία στη Λάρνακα, αλλά στο τέλος πήρε τον βαθμό ισοφαρίζοντας στο τελικό 2-2 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Τσεχίας με την Κροατία, ενώ η Ολλανδία έκανε το χρέος της, επικρατώντας 4-0 της Μάλτας.

7ος Όμιλος

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1 (48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)

(48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις) Μάλτα - Ολλανδία 0-4 (15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ολλανδία 13 -5αγ. Πολωνία 10 -5αγ. Φινλανδία 10 Λιθουανία 3 Μάλτα 2

8ος Όμιλος

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0 (7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)

(7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ) Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Αυστρία 15 -5αγ. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 13 Ρουμανία 7 -5αγ. Κύπρος 5 Σαν Μαρίνο 0

12ος Όμιλος

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0 (16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)