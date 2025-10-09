Σκωτία – Ελλάδα 3-1: «Μπλακ άουτ» μετά το γκολ του Τσιμίκα και «τελικός» στη Δανία!

Σκωτσέζικο ντους στο Χάμπντεν Παρκ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο γνώρισε πικρή ήττα σε ένα… δικό του παιχνίδι.

Η Ελλάδα, επί της ουσίας, αδίκησε τον εαυτό της, καθώς μέχρι το 64ο λεπτό ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προηγήθηκε με το πρώτο γκολ του Κώστα Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα, στο 62ο λεπτό. Δύο στημένες φάσεις κι ένα λάθος του Τζολάκη, όμως, μετέτρεψαν ένα «εύκολο» διπλό σε… εφιάλτη, καθώς Κρίστι (64’), Φέργκιουσον (80’) και Ντάικς (90+3’) έδωσαν από το… πουθενά μια σπουδαία νίκη στη Σκωτία.

Η Εθνική είναι πλέον αναγκασμένη να πάει για τη νίκη στη Δανία, στην αναμέτρηση της Κυριακής (12/09), για να διατηρήσει ελπίδες για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του Σκωτία – Ελλάδα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους διεθνείς να παίρνουν την κατοχή και να επιδιώκουν να «χτυπήσουν» από τη δεξιά πλευρά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, άλλωστε, ήρθε από την άλλη πλευρά, όταν ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα προ κενής εστίας, έπειτα από γύρισμα του Μπακασέτα στο 8ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» με το πρέσινγκ τους δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να κρατήσουν την μπάλα, ενώ παράλληλα προσπάθησε να βρει τα ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Οι διεθνείς έλεγξαν απόλυτα το ματς κι είχαν κατοχή πάνω από 60%, με τις τελικές να είναι 5-1 υπέρ τους.

Δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκαναν οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς και κατ’ επέκταση της κακής εικόνας των Σκωτσέζων ήταν το γεγονός ότι ο Στιβ Κλαρκ είχε σηκώσει για «ζέσταμα» πέντε ποδοσφαιριστές πριν από το 40ο λεπτό.

Πραγματική ευκαιρία, πάντως, ήταν μόνο εκείνη του 8ου λεπτού για την Ελλάδα, της οποίας έλειψε κάτι καλύτερο σε επίπεδο τελικών επιλογών. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, ήταν ένα… κλικ ανώτερη από τους Σκωτσέζους, οι οποίοι στη λήξη του ημιχρόνου άκουσαν «γιούχα» από τους συμπατριώτες τους στην εξέδρα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, όπως και το πρώτο, με ευκαιρία του Παυλίδη, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία στο 47’. Αυτή ήταν η έκτη τελική για την Εθνική, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν μόλις μια.

Οι διεθνείς μπήκαν με μεγαλύτερη ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο και έξι λεπτά αργότερα πλησίασε ξανά το γκολ! Ο Μασούρας, όμως, σούταρε πάνω από την εστία από πολύ καλή θέση, πλάγια δεξιά, στο 54ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» έπαιξε με μεγάλη υπομονή, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και τελικά πήρε το προβάδισμα, το οποίο άξιζε βάσει της εικόνας του αγώνα. Σκόρερ ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος με το πρώτο γκολ με το εθνόσημο (το έβαλε μάλιστα με το δεξί), έκανε το 0-1 62’.

Οι Σκωτσέζοι, όμως, βρήκαν άμεσα την «απάντηση» έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, δύο λεπτά αργότερα. Οι διεθνείς απέτυχαν να διώξουν την μπάλα κι ο Κρίστι με δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Οι στατικές φάσεις συνέχισαν να «πληγώνουν» την Εθνική, η οποία δέχθηκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή, από τις κόντρες έφτασε στον Φέργκιουσον, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 2-1στο 80ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έχασε τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς αστόχησε σε εξ επαφής κεφαλιά!

Ο Γκαν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σουτ του Καρέτσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ντάικς να «κλειδώσει» τη νίκη για τη Σκωτία στο 90+3’, έπειτα από τραγικό λάθος του Τζολάκη.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο ένα ματς που η Εθνική θα μπορούσε να είχε πάρει εύκολα.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: Κρίστι - Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (58΄ Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (90+2΄ ΜακΚένα), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι (84΄ Τίρνι), Ντόουκ (59΄ Γκίλμουρ), Άνταμς (84΄ Ντάικς)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (83΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83΄ Μάνταλος), Μπακασέτας (72΄ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72΄ Καρέτσας), Τζόλης, Παυλίδης (72΄ Ιωαννίδης)