Σκωτία – Ελλάδα 3-1: «Μπλακ άουτ» μετά το γκολ του Τσιμίκα και «τελικός» στη Δανία!

Η Εθνική Ελλάδας ήταν κυρίαρχη για 64 λεπτά στη Γλασκώβη, αλλά στη συνέχεια «κατέρρευσε» και γνώρισε πικρή ήττα (3-1) από τη Σκωτία, καθώς υπέστη ένα απίστευτο «μπλακ άουτ», μετά το γκολ του Κώστα Τσιμίκα - Υποχρεωμένη να πάει για τη νίκη στη Δανία, την ερχόμενη Κυριακή (12/10), για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Βαγγέλης Πάτας

Κώστας Τσιμίκας Εθνική Ελλάδας
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκωτσέζικο ντους στο Χάμπντεν Παρκ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο γνώρισε πικρή ήττα σε ένα… δικό του παιχνίδι.

Η Ελλάδα, επί της ουσίας, αδίκησε τον εαυτό της, καθώς μέχρι το 64ο λεπτό ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προηγήθηκε με το πρώτο γκολ του Κώστα Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα, στο 62ο λεπτό. Δύο στημένες φάσεις κι ένα λάθος του Τζολάκη, όμως, μετέτρεψαν ένα «εύκολο» διπλό σε… εφιάλτη, καθώς Κρίστι (64’), Φέργκιουσον (80’) και Ντάικς (90+3’) έδωσαν από το… πουθενά μια σπουδαία νίκη στη Σκωτία.

Η Εθνική είναι πλέον αναγκασμένη να πάει για τη νίκη στη Δανία, στην αναμέτρηση της Κυριακής (12/09), για να διατηρήσει ελπίδες για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του Σκωτία – Ελλάδα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους διεθνείς να παίρνουν την κατοχή και να επιδιώκουν να «χτυπήσουν» από τη δεξιά πλευρά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, άλλωστε, ήρθε από την άλλη πλευρά, όταν ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα προ κενής εστίας, έπειτα από γύρισμα του Μπακασέτα στο 8ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» με το πρέσινγκ τους δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να κρατήσουν την μπάλα, ενώ παράλληλα προσπάθησε να βρει τα ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Οι διεθνείς έλεγξαν απόλυτα το ματς κι είχαν κατοχή πάνω από 60%, με τις τελικές να είναι 5-1 υπέρ τους.

Δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκαναν οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς και κατ’ επέκταση της κακής εικόνας των Σκωτσέζων ήταν το γεγονός ότι ο Στιβ Κλαρκ είχε σηκώσει για «ζέσταμα» πέντε ποδοσφαιριστές πριν από το 40ο λεπτό.

Πραγματική ευκαιρία, πάντως, ήταν μόνο εκείνη του 8ου λεπτού για την Ελλάδα, της οποίας έλειψε κάτι καλύτερο σε επίπεδο τελικών επιλογών. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, ήταν ένα… κλικ ανώτερη από τους Σκωτσέζους, οι οποίοι στη λήξη του ημιχρόνου άκουσαν «γιούχα» από τους συμπατριώτες τους στην εξέδρα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, όπως και το πρώτο, με ευκαιρία του Παυλίδη, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία στο 47’. Αυτή ήταν η έκτη τελική για την Εθνική, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν μόλις μια.

Οι διεθνείς μπήκαν με μεγαλύτερη ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο και έξι λεπτά αργότερα πλησίασε ξανά το γκολ! Ο Μασούρας, όμως, σούταρε πάνω από την εστία από πολύ καλή θέση, πλάγια δεξιά, στο 54ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» έπαιξε με μεγάλη υπομονή, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και τελικά πήρε το προβάδισμα, το οποίο άξιζε βάσει της εικόνας του αγώνα. Σκόρερ ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος με το πρώτο γκολ με το εθνόσημο (το έβαλε μάλιστα με το δεξί), έκανε το 0-1 62’.

Οι Σκωτσέζοι, όμως, βρήκαν άμεσα την «απάντηση» έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, δύο λεπτά αργότερα. Οι διεθνείς απέτυχαν να διώξουν την μπάλα κι ο Κρίστι με δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Οι στατικές φάσεις συνέχισαν να «πληγώνουν» την Εθνική, η οποία δέχθηκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή, από τις κόντρες έφτασε στον Φέργκιουσον, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 2-1στο 80ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έχασε τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς αστόχησε σε εξ επαφής κεφαλιά!

Ο Γκαν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σουτ του Καρέτσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ντάικς να «κλειδώσει» τη νίκη για τη Σκωτία στο 90+3’, έπειτα από τραγικό λάθος του Τζολάκη.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο ένα ματς που η Εθνική θα μπορούσε να είχε πάρει εύκολα.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)
Κίτρινες: Κρίστι - Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας
ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (58΄ Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (90+2΄ ΜακΚένα), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι (84΄ Τίρνι), Ντόουκ (59΄ Γκίλμουρ), Άνταμς (84΄ Ντάικς)
ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (83΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83΄ Μάνταλος), Μπακασέτας (72΄ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72΄ Καρέτσας), Τζόλης, Παυλίδης (72΄ Ιωαννίδης)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι μεγάλες προσφορές του PlayStation – Χιλιάδες καινούργια και vintage παιχνίδια

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να μιλήσει στην Κνέσετ

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: «Μπλακ άουτ» μετά το γκολ του Τσιμίκα και «τελικός» στη Δανία!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια Φύση: 19 δενδροκούναβα επέστρεψαν στην Αγγλία έναν αιώνα μετά την εξαφάνισή τους - Βίντεο

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται... συνέντευξη Τσίπρα - Πού θα δημοσιευτεί

23:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Πικρή ήττα στη Γλασκώβη σε... δικό της ματς!

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

23:40TRAVEL

Ορεινή Ναυπακτία: Το φθινόπωρο που ονειρεύεσαι σε απόσταση αναπνοής

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Σχεδιάζω να αναχωρήσω την Κυριακή για τη Μέση Ανατολή»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η πόλη με τις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες – Το 98% των κατοίκων δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Η άφιξη του χειμώνα: Τα πρώτα χιόνια κάλυψαν τις κορυφές των βουνών της Κρήτης

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Γαστρονομικός προορισμός: Τα πέντε πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε αν πάτε στα Χανιά

22:57LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Έδειξε δημόσια την υποστήριξή της στον Βασίλη Μπισμπίκη

22:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος; «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί», λέει ο Τραμπ

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε τη θρυλική γκάφα ενός τουρίστα για το κάστρο του Γουίνδσορ - «Είναι κορυφαία»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Η Ισπανία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

22:40LIFESTYLE

Μιχάλης Σαράντης: «Ως πατέρας έπρεπε να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Έντονες και σφοδρές» επιθέσεις - Παλαιστινιακά ΜΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Η Ισπανία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

«Πάμε έξω για ξύλο, θα σας γαμ…» – Προς απέλαση ο 19χρονος Ιρακινός που επιτέθηκε σε μηχανοδηγό του Μετρό

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται... συνέντευξη Τσίπρα - Πού θα δημοσιευτεί

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

22:57LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Έδειξε δημόσια την υποστήριξή της στον Βασίλη Μπισμπίκη

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βορειοατλαντική Ταλάντωση ρίχνει τη θερμοκρασία 8-12 βαθμούς

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ