Σκωτία – Ελλάδα: Συγκίνησαν οι διεθνείς, κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ πριν τη σέντρα του αγώνα
Οι διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ σε μια συγκινητική στιγμή, πριν από την έναρξη του Σκωτία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, ο Μπάλντοκ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Γλυφάδα.
Τα «αδέρφια» του στην Εθνική, τα οποία αγωνίζονται απόψε (09/10) στη Σκωτία, δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να τον ξεχάσουν.
Σε μια ιδιαίτερη και συγκινητική κίνηση, οι διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη τους, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων φωτογραφιών κι έδειξαν έμπρακτα ότι θα βρίσκεται για πάντα στις μνήμες τους.
Ο Μπάλντοκ αγωνίστηκε 11 φορές με το εθνόσημο, φορώντας τη φανέλα με το Νο2.
