LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 - Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στον Κάμπο

Η… αυλαία στην Super League ανοίγει το Σάββατο (18/10) από τον θεσσαλικό Κάμπο.

Η ΑΕΛ με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό ο οποίος προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα και έχει μπροστά του το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Οι γηπεδούχοι θέλουν αποτέλεσμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για τους βαθμούς.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός:

