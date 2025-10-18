LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 - Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στον Κάμπο

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Super League.

Newsbomb

ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η… αυλαία στην Super League ανοίγει το Σάββατο (18/10) από τον θεσσαλικό Κάμπο.

Η ΑΕΛ με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό ο οποίος προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα και έχει μπροστά του το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Οι γηπεδούχοι θέλουν αποτέλεσμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για τους βαθμούς.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός:

