Super League: Τα highlights από τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής της 7ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν είχε κερδίσει κανένα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας την περασμένη σεζόν, αλλά φέτος μετράει ήδη «2 στα 2». Μετά τον Ολυμπιακό, νίκησε (2-0) και την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» κι ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή, «γκρεμίζοντας» από εκεί την «Ένωση», η οποία είχε πολύ κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Τέταρτο ματς που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο σκορ και έχει νικήσει μόνο το ένα (Ατρόμητο). Η ιστορία του πρωταθλήματος για τους «πράσινους», επαναλήφθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη. Το τελικό 1-1 ήρθε παρότι το «τριφύλλι» προηγήθηκε, είχε τις μεγαλύτερες φάσεις, αλλά στο τέλος από ένα λάθος του Ντραγκόφσκι δεν κατάφερε να νικήσει.