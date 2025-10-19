Άρης – Παναθηναϊκός 1-1: Η γνωστή «ασθένεια», άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

Τέταρτο ματς που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο σκορ και έχει νικήσει μόνο το ένα (Ατρόμητο). Η ιστορία του πρωταθλήματος για τους «πράσινους», επαναλήφθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη. Το τελικό 1-1 ήρθε παρότι το «τριφύλλι» προηγήθηκε, είχε τις μεγαλύτερες φάσεις, αλλά στο τέλος από ένα λάθος του Ντραγκόφσκι δεν κατάφερε να νικήσει.

Η αναμέτρηση σε γενικές γραμμές δεν ήταν απ’ τις καλύτερες ποιοτικά. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και τον έλεγχο. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν σημαντικές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μόλις στο 3’ ο Σφιντέρσκι σκόραρε, αλλά στο 75’ ο Δώνης με τη βοήθεια του Ντραγκόφσκι που έχασε την μπάλα, έκανε το 1-1.

Οι «πράσινοι» που δεν είχαν «καθαρίσει» τη νίκη, έτρεχαν στο τέλος, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Τετέ και Πάντοβιτς, αλλά για ακόμη μια φορά επιστρέφουν χωρίς νίκη. Έτσι ο Άρης πήγε στους 11 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι στους 9 με αποτέλεσμα-πισωγύρισμα μετά τις δύο σερί νίκες.

Το ματς άρχισε με τον Παναθηναϊκό να κρατά κατοχή και να βρίσκει γκολ πολύ γρήγορα. Στο 3ο λεπτό ο Καλάμπρια έκανε ωραία μπαλιά πίσω απ’ τη σέντρα, έβγαλε τον Σφιντέρσκι τετ α τετ και ο Πολωνός νίκησε τον Διούδη για το 0-1!

Από σέντρα που έγινε από δεξιά, ο Σφιντέρσκι πήρε κεφαλιά στο 18’ στέλνοντας την μπάλα άουτ. Δέκα λεπτά μετά ο Άρης έγινε απειλητικός, με τον Φατινγκά να σουτάρει απ’ τα όρια της περιοχής και τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει.

Στο 38’ ο Καλάμπρια στην κόντρα βρήκε τον Τετέ, με τον Βραζιλιάνο να σουτάρει και τον Διούδη να μπλοκάρει. Ένα λεπτό μετά, ο Καντεβέρε έγινε κάτοχος εντός περιοχής, με το τελείωμά του να βρίσκει τον Ντραγκόφσκι σε ετοιμότητα.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Τσέριν και τον Ζαρουρί να προσπαθούν να απειλήσουν, με τον πρώτο να στέλνει την μπάλα άουτ και τον δεύτερο να βλέπει τον Διούδη σε ετοιμότητα.

Στο 59’ ο Σίστο κινήθηκε ωραία, σούταρε εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ δίπλα στην εστία του Ντραγκόφσκι.

Ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε ωραία με συνδυασμό στο 65’, ο Μπακασέτας πήρε την μπάλα από τον Τετέ και σούταρε, όμως η προσπάθεια κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά ο Ζαρουρί από αριστερά έκανε τη σέντρα, η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του δοκαριού και έφυγε άουτ.

Ο Άρης παρότι δεν είχε φάσεις, κατάφερε τελικά να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 75’. Ο Γιαννιώτας από δεξιά γύρισε στον Δώνη, αυτός σούταρε, ο Ντραγκόφσκι ενώ έδειξε πως θα αποκρούσει, είδε την μπάλα να περνά κάτω απ’ το σώμα του και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1!

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πάρουν μέτρα και να απειλήσουν στα λεπτά που ακολούθησαν. Στο 88’ ο Γερεμέγεφ είχε άστοχη κεφαλιά.

Μεγάλη φάση για το «τριφύλλι» ήρθε στο 90+1’ όταν ο Τετέ βρέθηκε μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας, φάτσα με την εστία απέναντι στον Διούδη και είδε τον τερματοφύλακα του Άρη να τον νικά.

Στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ, ο Πάντοβιτς σε θέση βολής πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στον Τζούρισιτς που ήταν στο δεύτερο δοκάρι και χάθηκε η ευκαιρία.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Μορόν - Κυριακόπουλος, Τετέ.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (79' Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46' Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Καντεβέρε (46' Μορόν), Αλφαρέλα (46' Δώνης), Σίστο (68' Γιαννιώτας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (82' Σιώπης), Τουμπά, Ζαρουρί (82' Τζούρισιτς), Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν (90' Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (70' Γερεμέγεφ), Κυριακόπουλος (70' Μλαντένοβιτς).