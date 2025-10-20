ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς κινδυνεύει να… αθετήσει τις υποσχέσεις του

Η ΑΕΚ είχε πολύ κακή εικόνα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και γνώρισε εύκολα την ήττα, η οποία την «γκρέμισε» από την κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχασε κατά κράτος από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είχε «διαβάσει» πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Ο Σέρβος είχε μια λανθασμένη προσέγγιση, με τις επιλογές προσώπων να μην τον δικαιώνουν. Επιλογές, όπως του Γκρούγιτς, εξέθεσαν τον τεχνικό της ΑΕΚ, ο οποίος έμοιαζε σαν να μην πήρε το μάθημα του, απ’ όσα έγιναν στο Τσέλιε.

Σε ένα παιχνίδι που έχει κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το λάθος του Μουκουντί, οι παίκτες δεν είναι φυσικά άμοιροι ευθυνών, αλλά το μεγαλύτερο «βάρος» πέφτει στον προπονητή, ο οποίος από ένα σημείο κι έπειτα άφησε την ομάδα δίχως κάποιο αγωνιστικό πλάνο. Ακόμα κι έτσι, πάντως, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, όπου απώλεσε μεγάλες ευκαιρίες κι εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.

Μεγαλύτερο πρόβλημα κι από την έλλειψη ιδεών και πλάνου, ήταν η εικόνα παραίτησης που εμφάνισε η «Ένωση» στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δεν έκανε τίποτα σωστά! Επί της ουσίας δεν απείλησε καν, μολονότι είχε μπροστά της 42 λεπτά για να «ψάξει» τουλάχιστον ένα γκολ που θα την έβαζε και πάλι στο παιχνίδι. Ο Νίκολιτς δήλωσε αποφασισμένος να πάρει σκληρές αποφάσεις, τονίζοντας ότι: «Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μια… μηχανή όλοι μαζί να αποδίδουμε αυτό που πρέπει». Θα πρέπει, μάλιστα, να το πράξει χωρίς να έχει χρονικά περιθώρια…

Την Πέμπτη (23/10) ακολουθεί η Αμπερντίν για το Conference League, σε έναν αγώνα που έχει δίπλα ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» για να έχει η ΑΕΚ ευρωπαϊκή συνέχεια και την Κυριακή (26/10) το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένα γήπεδο στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» πληγώθηκαν ανεπανόρθωτα την περασμένη σεζόν. Ο Νίκολιτς είχε δώσει δύο υποσχέσεις όταν ήρθε στην ΑΕΚ, ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη τον Οκτώβριο κι ότι οι οπαδοί δεν θα νιώσουν ξανά ντροπή. Το πρώτο δεν έγινε, το δεύτερο μένει να δούμε αν θα αποφευχθεί…

