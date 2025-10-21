Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ στη «μάχη» του Europa και του Conference League - Πού θα δείτε τους αγώνες

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό «μενού» της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.

H ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην Opap Arena, για την δεύτερη αγωνιστική του Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 HD.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη... μάχη της τρίτης αγωνιστικής του Europa League, φιλοξενούμενος από την Φέγενορντ στην Ολλανδία. Ένα ματς με ώρα έναρξης στις 19:45, το οποίο θα μεταδώσει το Cosmote Sport 3 HD και ο ΑΝΤ1.

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Γαλλία απέναντι στην Λιλ, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων: