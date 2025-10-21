Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα
Δείτε το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις της 7ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία περιλαμβάνει δύο ντέρμπι κορυφής. Ο λόγος για τα Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 7η αγωνιστική της Super League 2, η περιλαμβάνει δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Σάββατο (25/10), ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, ενώ την επόμενη ημέρα ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Καλαμάτα.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24
- 14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
- 15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
- 15:00 Μακεδονικός – Καμπανιακός
- 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
- ΠΟΤ Ηρακλής 16
- Νίκη Βόλου 15
- Αναγέννηση Καρδίτσας 13
- Αστέρας AKTOR Β΄ 11
- Νέστος Χρυσούπολης 7
- Καβάλα 5
- Μακεδονικός 5
- ΠΑΟΚ Β' 4
- ΠΑΣ Γιάννινα 4
- Καμπανιακός 4
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 15:00 Ηλιούπολη – Χανιά
- 15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC
- 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
- 14:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα ACTION 24
- 15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
- Καλαμάτα ΠΣ 16
- Πανιώνιος 14
- Ολυμπιακός Β' 13
- Athens Kallithea 9
- ΓΣ Μαρκό 9
- Ελλάς Σύρου 8
- Αιγάλεω 5
- Χανιά 3
- Παναργειακός 3
- Ηλιούπολη 1
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής
14:55 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ