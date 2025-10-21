Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα

Δείτε το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις της 7ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία περιλαμβάνει δύο ντέρμπι κορυφής. Ο λόγος για τα Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα.

Newsbomb

Super League 2
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 7η αγωνιστική της Super League 2, η περιλαμβάνει δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Σάββατο (25/10), ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, ενώ την επόμενη ημέρα ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24
  • 14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
  • 15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 15:00 Μακεδονικός – Καμπανιακός
  • 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 16
  2. Νίκη Βόλου 15
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 13
  4. Αστέρας AKTOR Β΄ 11
  5. Νέστος Χρυσούπολης 7
  6. Καβάλα 5
  7. Μακεδονικός 5
  8. ΠΑΟΚ Β' 4
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 4
  10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 15:00 Ηλιούπολη – Χανιά
  • 15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 14:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα ACTION 24
  • 15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 16
  2. Πανιώνιος 14
  3. Ολυμπιακός Β' 13
  4. Athens Kallithea 9
  5. ΓΣ Μαρκό 9
  6. Ελλάς Σύρου 8
  7. Αιγάλεω 5
  8. Χανιά 3
  9. Παναργειακός 3
  10. Ηλιούπολη 1

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ, διαθέσιμος με Μπάγερν στο Μόναχο

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είδε τον διαρρήκτη να βγαίνει από το διαμέρισμά της και κάλεσε την αστυνομία

14:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Αθήνα η EUCOPE - Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πώς ένα… κοινό λάθος προκάλεσε το μπλακ άουτ στο AWS που «έριξε» το διαδίκτυο

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Σαρκοζί: «Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα και τον σεβασμό, από την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα - «Έπεσε» ένα από τα τελευταία «κάστρα» που δεν είχε πληθυσμό των εντόμων

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για Μητρώο Ανελκυστήρων: «Απλό, γρήγορο και δωρεάν – Αφορά την ασφάλεια όλων μας»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: 76χρονος «έσβησε» στο τιμόνι και έπεσε με το όχημα του σε χαντάκι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»: Επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου - Βίντεο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα - «Σκότωσα τη μάνα μου»

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Γιατί η αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους κλέφτες, αλλά δεν θα βρει ποτέ τα λάφυρα - Οι «Πουαρό» που δίνουν μάχη με τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ