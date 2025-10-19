Super League 2: Η Καλαμάτα πήρε το ντέρμπι στην Καλλιθέα – Διπλό ο Πανιώνιος, πρώτο τρίποντο για ΠΑΣ

Η Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια (2-1) του ντέρμπι της Super League 2 με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», μολονότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 49ο λεπτό – Ο Πανιώνιος νίκησε στο Αιγάλεω, ενώ το πρώτο του «τρίποντο» πανηγύρισε ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ένα ακόμα βήμα προς τη Super League έκανε η «Μαύρη Θύελλα», η οποία παραμένει μόνη πρώτη στον Β’ όμιλο.

Η Καλαμάτα νίκησε 2-1 την Athens Kallithea, η οποία έχασε κι άλλο έδαφος από την κορυφή. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε το μεγάλο «διπλό», μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 49ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Καλαμάτα προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό με τον Παμλίδη, ενώ έκανε δύο τα τέρματα της στο 41’, με τον Μορέιρα να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος της άμυνας των γηπεδούχων.

Η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πήρε αριθμητικό πλεονέκτημα, λόγω της αποβολής του Οικονόμου. Η ομάδα της Καλλιθέας, όμως, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω, παρά την πίεση που άσκησε για σχεδόν ένα ημίχρονο.

Στο… κυνήγι της Καλαμάτας παραμένει ο Πανιώνιος, ο οποίος «απέδρασε» με το «διπλό» από το Αιγάλεω. Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο 44’ από τον Παπαγεωργίου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για τον καταλογισμό του οποίου διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι.

Με πρωταγωνιστή τον Αριγίμπι (δύο γκολ), ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε 3-0 τον Καμπανιακό και πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο» στη σεζόν. Η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 2-0 τον Αστέρα AKTOR, τον οποίο ανάγκασε και στην πρώτη του φετινή ήττα.

Η 6η αγωνιστική της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

  • Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1
  • Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0
  • Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 1-0
  • Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 3-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 16
  2. Νίκη Βόλου 15
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 13
  4. Αστέρας AKTOR Β΄ 11
  5. Νέστος Χρυσούπολης 7
  6. Καβάλα 5
  7. Μακεδονικός 5
  8. ΠΑΟΚ Β' 4
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 4
  10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

  • Χανιά – Μαρκό 1-1
  • Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου 1-2
  • Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1
  • Αιγάλεω – Πανιώνιος 0-1
  • Athens Kallithea – Καλαμάτα 1-2

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 16
  2. Πανιώνιος 14
  3. Ολυμπιακός Β' 13
  4. Athens Kallithea 9
  5. ΓΣ Μαρκό 9
  6. Ελλάς Σύρου 8
  7. Αιγάλεω 5
  8. Χανιά 3
  9. Παναργειακός 3
  10. Ηλιούπολη 1

