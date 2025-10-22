ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Οζντόεφ στη Γαλλία, διαθέσιμος ο Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για τη Γαλλία, καθώς αντιμετωπίζει την Λιλ (23/10, 22:00) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» πάει σε αυτό το παιχνίδι με την ψυχολογία στα ύψη, ως πρωτοπόρος της Super League, μετά τις νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό στην Τούμπα και την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Arena.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σκοπεύει να κάνει rotation, ενόψει και της αναμέτρησης με τον Βόλο, καθώς κάποιοι παίκτες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι.

Στη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Τάισον και Οζντόεφ, ενώ ο Μιχαηλίδης είναι έτοιμος να επανεμφανιστεί στην άμυνα. Μένει να φανεί αν ο Λόβρεν θα κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη ή αν θα προτιμηθεί ξανά ο Βολιάκο. Διαθέσιμος είναι και ο Παβλένκα, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με την ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία για να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης, γνωρίζοντας πως ακολουθούν κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Αναλυτικά οι παίκτες που μπήκαν στο αεροπλάνο για Γαλλία: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.