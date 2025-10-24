Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα (video)

Ο σπουδαίος Ισπανός τεχνικός είναι πλέον ο νέος προπονητής του «Τριφυλλιού» και ετοιμάζεται να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας την Κυριακή (26/10), στην αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Ο Μπενίτεθ έφτασε την Πέμπτη (23/10) στην Αθήνα, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τάκης Φύσσας. Από εκεί, ο Ισπανός τεχνικός μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου υπέγραψε το συμβόλαιό του, επισφραγίζοντας τη συμφωνία που είχε προαναγγελθεί εδώ και μέρες.

Η παρουσία ενός τόσο καταξιωμένου προπονητή, με επιτυχημένη πορεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μεγάλες ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Νάπολι, δημιουργεί ενθουσιασμό και προσδοκίες στον φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επικείμενο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, με τους οπαδούς να περιμένουν να δουν το πρώτο δείγμα γραφής του στον πάγκο του «Τριφυλλιού» και να ονειρεύονται μια νέα εποχή επιτυχιών για τον σύλλογο.

