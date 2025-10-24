Ράφα Μπενίτεθ: Αυτό είναι το μυθικό συμβόλαιο του Ισπανού στον Παναθηναϊκό

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον κορυφαίο τεχνικό που έχει έρθει ποτέ σε ελληνική ομάδα, τον Ράφα Μπενίτεθ» αναφέρει στην ανακοίνωση της η πράσινη ΠΑΕ.

Με αυτόν τον τρόπο επισημοποίησε την αλλαγή σελίδας στην ομάδα, αλλά για να καταφέρει κάτι τέτοιο χρειάστηκε να δαπανηθεί ένα πρωτόγνωρο ποσό για προπονητή, από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο πρώην τεχνικός των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Νάπολι, Ίντερ (μεταξύ άλλων) και το επιτελείο του αναμένεται να πάρουν το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε τεχνικό τιμ ελληνικής ομάδας (συνολικά περίπου 10 εκατ. ευρώ «καθαρά» για 2,5 χρόνια).

Το συμβόλαιο του Μπενίτεθ είναι κλειστό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 (6 εκατ. ευρώ δηλαδή μέχρι τότε), με τον Παναθηναϊκό να έχει την οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.

Το ραντεβού που ουσιαστικά «κλείδωσε» τη συμφωνία έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Λονδίνο.

Εκεί βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί με τον νέο συμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι και τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής ανέλυσε το πλάνο και εντυπωσίασε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τις εξελίξεις εν συνεχεία να είναι καταιγιστικές.

Διαβάστε επίσης