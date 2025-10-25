Παναθηναϊκός: «Στόχος η επιστροφή στην κορυφή, ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο» - Η δήλωση Αλαφούζου στην παρουσίαση Μπενίτεθ

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για πρώτη φορά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε πρώτος τον λόγο στην παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ κι αναφέρθηκε στους στόχους του «τριφυλλιού». Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια νέα αρχή με συνολική αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και αναγέννηση του συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε τους Χρήστο Κόντη και Γιάννη Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Η παρουσία σας συνδέεται με μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προχωρά μπροστά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, και ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλά μία αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης. Τόσο του ποδοσφαιρικού και διοιηκτικού τομέα. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ. Έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο, αναγέννησης και εκσυγχορνισμού του Παναθηναϊκού. Το οποίο κορυφώνεται με την κατασκευή του νέου γηπέδου μας, στο κέντρο της Αθήνας. Που δεν αποτελεί απλώς μία νέα έδρα, αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και σημείο αναφοράς για το μέλλον του συλλόγου. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας, των φιλάθλων και των φιλοδοξιών του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας αναδιοργάνωσης καλωσορίζουμε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβολο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπανλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, έχοντας υπηρετήσει συλλόγους όπως η Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τότεναμ».

