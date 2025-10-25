Παναθηναϊκός: «Στόχος η επιστροφή στην κορυφή, ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο» - Η δήλωση Αλαφούζου στην παρουσίαση Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: «Στόχος η επιστροφή στην κορυφή, ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο» - Η δήλωση Αλαφούζου

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αυτός που παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ και στην εναρκτήρια δήλωση του, υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο, τονίζοντας ότι στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή.

Newsbomb

Γιάννης Αλαφούζος, Ράφα Μπενίτεθ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για πρώτη φορά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε πρώτος τον λόγο στην παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ κι αναφέρθηκε στους στόχους του «τριφυλλιού». Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια νέα αρχή με συνολική αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και αναγέννηση του συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε τους Χρήστο Κόντη και Γιάννη Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Η παρουσία σας συνδέεται με μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προχωρά μπροστά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, και ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλά μία αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης. Τόσο του ποδοσφαιρικού και διοιηκτικού τομέα. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ. Έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο, αναγέννησης και εκσυγχορνισμού του Παναθηναϊκού. Το οποίο κορυφώνεται με την κατασκευή του νέου γηπέδου μας, στο κέντρο της Αθήνας. Που δεν αποτελεί απλώς μία νέα έδρα, αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και σημείο αναφοράς για το μέλλον του συλλόγου. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας, των φιλάθλων και των φιλοδοξιών του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας αναδιοργάνωσης καλωσορίζουμε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβολο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπανλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, έχοντας υπηρετήσει συλλόγους όπως η Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τότεναμ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ, να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή»

12:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Με προσφορά* που… τρομάζει όλα είναι δυνατά στην Novibet!

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο κατά ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο» - Στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, με εντολή Χέγκσεθ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η φωτογραφία ενός μυστηριώδη άνδρα έξω από το μουσείο μετά την κινηματογραφική ληστεία προκάλεσε «σάλο» στα social media

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Στόχος η επιστροφή στην κορυφή, ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο» - Η δήλωση Αλαφούζου στην παρουσίαση Μπενίτεθ

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2 Ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου, στο Καυτανζόγλειο | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10)

12:13LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

11:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες σε βάρος του λογιστή για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε για τζόκινγκ και έστειλε μήνυμα στους followers του - «Αδράξτε τη μέρα»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Live Streaming η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε το σπίτι της, αγόρασε ένα σκάφος και ζει στα βρετανικά κανάλια: Πόσο κοστίζει η νέα της καθημερινότητα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκήνυμα - Χειροκροτήματα κατά τη μεταφορά της σορού

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη – Κόντρα στον Ηρακλή για το «4 στα 4»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέβη Βολουδάκη: Το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

To 74% των Ελλήνων πέφτουν θύματα σε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Στη Μητρόπολη η σορός του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

11:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες σε βάρος του λογιστή για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ