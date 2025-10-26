Μπενίτεθ: «Ευχαριστώ για την υποδοχή και τη στήριξη»
Το μήνυμα του Ισπανού τεχνικού μετά την πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Asteras Aktor. Ο Ισπανός τεχνικός χάρηκε για την πρώτη του νίκη (2-0) αλλά και για το κλίμα που συνάντηση στη Λεωφόρο απέναντί του. Ο Ίβηρας κόουτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.
Με ανάρτησή του στα social media, θέλησε να ευχαριστήσει τους πάντες για την υποδοχή και τη στήριξη. Τονίζοντας παράλληλα πως ήταν μια καλή προσπάθεια για την ομάδα.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Η πρώτη νύχτα όλοι μαζί. Καλή προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και τη στήριξη. Συνεχίζουμε»
