Super League 2: Χωρίς νικητή το Καρδίτσα – Ηρακλής, απολύθηκε ο Σπανός από τον «γηραιό»

Το 1-1 στο Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής για την 8η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2, έφερε τη δεύτερη αλλαγή προπονητή στον «γηραιό». Όπως έγινε γνωστό ο Δημήτρης Σπανός μετά απ’ αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί παρελθόν για τους Θεσσαλονικείς που αναζητούν τον επόμενη προπονητή τους.

Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν στο 38’ με τον Παναγιωτίδη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 69’ με τον Μπούση. Ετσι, σε συνδυασμό και με το χθεσινό 0-0 της Νίκης Βόλου στη Χρυσούπολη, η κατάσταση στις πρώτες θέσεις του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη, με τον Ηρακλή να προπορεύεται και τις δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ακολουθούν σε απόσταση ενός βαθμού. Μαζί τους βρίσκεται πλέον και ο Αστέρας Τρίπολης Β΄, ο οποίος με γκολ του Φρίμπονγκ (59΄) νίκησε 1-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό.

Στην αναμέτρηση δύο εκ των ουραγών του ομίλου, ο ΠΑΣ Γιάννινα έμεινε στο 0-0 με την Καβάλα και παραμένει στην τελευταία θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έχασε πέναλτι με τον Μπουλάρι ενώ είχε και δύο δοκάρια.

Super League – Α’ όμιλος – 8η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0

Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 18

2. Νίκη Βόλου 17

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 17

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 17

5. ΠΑΟΚ Β’ 10

6. Νέστος Χρυσούπολης 8

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 6

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

Στον Β’ όμιλο πέρα από τη νίκη του Πανιώνιου στη Σύρο επί της τοπικής Ελλάς, το Αιγάλεω επικράτησε 1-0 των Χανίων. Ο Κουρουκίδης πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ματς διεξήχθη στα Ψαχνά Ευβοίας, ενώ τα Χανιά παιζαν από το 77΄ με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ισάλα.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 8η αγωνιστική

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω – Χανιά 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 18

3. Athens Kallithea FC 13

4. Ολυμπιακός Β΄ 13

5. ΓΣ Μαρκό 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3