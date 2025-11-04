Σούντγκρεν: «Αν θέλουν να με μηνύσουν επειδή είπα την αλήθεια, ας το κάνουν»

Συνέχεια στο σήριαλ Σούντγκρεν δίνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του Βόλου, με την διοίκηση της ομάδας να ξεκαθαρίζει πως θα προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος του για τα όσα καταλόγισε στην πρώην ομάδα του.

Ο ίδιος ο παίκτης μίλησε και πάλι στο svt.se και απαντώντας για την πρόθεση του Βόλου να τον μηνύσει είπε: «Ναι, ΟΚ θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω γιατί θα με μηνύσουν. Νιώθω πως πάντα το ποδόσφαιρο έρχεται πρώτο. Έπαιξα και αγάπησα το άθλημα από το τότε που ήμουν πέντε ετών. Ό,τι είπα ήταν η αλήθεια. Ωραία, εάν οι άνθρωποι θέλουν να με μηνύσουν γι’ αυτό, τότε ας το κάνουν».

