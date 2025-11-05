Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Σουηδία ενόψει Μάλμε - Η ώρα και το κανάλι

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολύ κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Μάλμε στη Σουηδία φτάνει στο τέλος της.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11, 19:45) ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη σουηδική ομάδα με τους «πράσινους» να θέλουν νίκη και μόνο νίκη για να «χτίσουν» ψυχολογία και να βάλουν βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Τάσος Μπακασέτας, ενώ εκτός πλάνων έμειναν ο ανέτοιμος Πελίστρι και οι γνωστοί τραυματίες Καλάμπρια, Σάντσες.

Το σημερινό πρόγραμμα των «πρασίνων» περιλαμβάνει προπόνηση στις 19:00 στο Malmö New Stadium, ενώ στις 18:15 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Ράφα Μπενίτεθ μαζί με έναν παίκτη.

Η σέντρα στο ματς είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.