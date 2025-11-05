Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

Μετά από 4 αγώνες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη, μετράει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες, έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς και πλέον κυνηγάει ένα θαύμα για να μπορέσει να βρεθεί στην 24άδα και τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League
Με τον χειρότερο τρόπο έχει ξεκινήσει η διοργάνωση του Champions League για τον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στα «αστέρια» δεν έχει συνοδευτεί με τον τρόπο που θα ήθελαν οι Πειραιώτες, μιας και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε μπορεί να πάρει νίκη ούτε με… αίτηση.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να παρουσιάσει καλές στιγμές στα παιχνίδια του, η αδυναμία του να πάρει αποτέλεσμα έχει κοστίσει και ήδη τον έχει φέρει σε δεινή θέση, μιας και η πρόκριση στην 24άδα της διοργάνωσης που «οδηγεί» στα νοκ άουτ μοιάζει μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase, ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο ισοπαλίες και έχει γνωρίσει δύο ήττες και βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας.

Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, μιας και στον αγώνα της πρεμιέρας η Πάφος έπαιζε με 10 παίκτες για 70 λεπτά με τους γηπεδούχους να μη μπορούν να σκοράρουν, ενώ την Τρίτη (4/11) έχασαν την νίκη μέσα από τα… χέρια τους, δείχνοντας όμως να έχουν αφήσει πίσω τους την συντριβή από την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού:

Ολυμπιακός – Πάφος: 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: 6-1

Ολυμπιακός – PSV: 1-1

Η πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, με βάση τα περσινά δεδομένα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Τη σεζόν 2024/2025 η πρόκριση στις 24 καλύτερες ομάδες κρίθηκε στους 11 βαθμούς. Κάτι που σημαίνει ότι αν συμβεί κάτι ανάλογο και φέτος θα πρέπει να συγκεντρώσει άλλους 9 βαθμούς στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

Κάτι που μοιάζει πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Η συνέχεια διατηρεί τον Ολυμπιακό στη βάση του, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς, όπως αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια πάει εκτός για τον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι, επιστρέφει στον Πειραιά για να υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν και «κλείνει» τη League Phase στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη συνέχεια:

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: 26/11/2025

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: 09/11/2025

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: 20/01/2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός: 28/01/2026

Τρόποι πρόκρισης

Θέσεις 1–8 περνούν απευθείας στους “16” Θέσεις 9–24 παίζουν playoffs για μια θέση στους “16” Οι υπόλοιποι «αποχαιρετούν» την Ευρώπη

Κριτήρια ισοβαθμίας: Διαφορά τερμάτων, επίθεση, εκτός έδρας γκολ, μέχρι και βαθμολογία UEFA. Κανένα περιθώριο για χαλαρότητα.

