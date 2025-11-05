Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ξανά Γερμανός διαιτητής σε ντέρμπι - Οι ορισμοί της ΚΕΔ

Ο 35χρονος Ντάνιελ Σλάγκερ ορίστηκε από την ΚΕΔ για το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Ο Γερμανός ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA και πριν δύο χρόνια είχε διευθύνει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-4, αλλά και το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 πριν 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ήταν και στο περσινό Μπότεφ-Παναθηναϊκός 0-4 για τα προκριματικά του Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου.

Από εκεί και πέρα το Κηφισιά-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Βεργέτης με τον Παπαδόπουλο στο VAR και το ΟΦΗ-ΑΕΚ ο Τσακαλίδης με τον Τζήλο στο VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 8/11

17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα: Μόσχου (Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Ανδριανός, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)

Κυριακή 9/11

15:00 Άρης-Αστέρας: Ζαμπαλάς (Μηνούδης, Κωνσταντίνου, 4ος Κεχαγιάς, VAR: Ευαγγέλου, Κουκουλάς)

15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης)

17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου)

17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ: Τσακαλίδης (Πετρόπουλος, Κόλιας, 4ος Δρακίδης, VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης)

19:00 Ατρόμητος-Βόλος: Τσιμεντερίδης (Αρμακόλας, Οικονόμου, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαπέτρου, Μέγας)

21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Σλάγκερ (Βασίτζκι-Γκίντερ, Φριτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μίλερ, Ευαγγέλου)