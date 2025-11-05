Μπενίτεθ: «Περήφανος που εκπροσωπώ τον Παναθηναϊκό – Να τον πάμε εκεί που ήταν»

Έχει κερδίσει ουσιαστικά τα πάντα στην καριέρα του. Ο Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής του Παναθηναϊκού πλέον, θέτει έναν ακόμη στόχο: Να επαναφέρει τους «πράσινους» εκεί που ήταν. Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Μάλμε, γνωρίζει καλά την ιστορία του κλαμπ.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

Πώς αισθάνεστε που για πρώτη φορά θα είστε προπονητής του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι;

«Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ έναν πολύ μεγάλο σύλλογο και πρέπει να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ήταν, ξέρω πολύ καλά την ιστορία του. Όλοι περιμένουν από εμάς μια καλή εμφάνιση και ίσως μια νίκη. Χρειαζόμαστε χρόνο. Ξέρουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και θα κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσω αυτή την πορεία με ένα καλό αποτέλεσμα».

Τι θέλετε να αλλάξετε σε σχέση με τον Βόλο; Είναι ένα καλό αποτέλεσμα είναι ικανό να δώσει αυτοπεποίθηση;

«Θέλουμε χρόνο, δουλεύουμε πολύ σκληρά για να πάρουμε αποφάσεις σωστές, γνωρίζοντας πως πρέπει να νικάμε. Θέλουμε κατανόηση. Δεν είναι εύκολο να νικήσουμε από την πρώτη στιγμή, έχουμε θέματα που πρέπει να λύσουμε. Ξέρουμε τα προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Ξέρουμε τον τρόπο. Οι παίκτες προσπαθούν, αν δεις τα δεδομένα, προσπαθούν. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. Αν δείτε τα δεδομένα φυσικής κατάστασης είναι πολύ καλά. Χρειάζονται εμπιστοσύνη. Αυτό έρχεται με το να κάνεις σωστά πράγματα και με το να νικάς. Όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια είναι δύσκολο να διορθώσεις πράγματα και παράλληλα να νικάς. Σε κάθε προπόνηση ή ματς μαθαίνουμε τους παίκτες λίγο παραπάνω. Κάναμε όλοι λάθη. Κι εγώ και εκείνοι. Όλοι κάνουμε. Εσείς, ο κόσμος, αν βλέπετε κάποιον να κάνει λάθος ίσως είναι λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης. Είμαι σίγουρος πως η ομάδα θα βελτιώνεται. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Εμείς δίνουμε στους παίκτες ένα πλάνο να πιστεύουν, να έχουν πίστη σε αυτό και να βγάλουν στο χορτάρι τις ικανότητές τους. Πρέπει να το καταλάβετε καλά: Όλοι οι παίκτες είναι διαφορετικοί, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Πρέπει να ζητάμε από όλους να κάνουν το καλύτερο αλλά και να ζητάμε πράγματα που μπορούν να κάνουν. Κάποιος είναι καλός στα τάκλιν, στις εναέριες μονομαχίες κάποιος άλλος. Θέλουμε ο καθένας να κάνει σωστά την δουλειά του. Να είναι καλοί στην ικανότητά τους, να πάρουμε τα περισσότερα από τα καλά χαρακτηριστικά τους. Να μην τους ζητάμε ευθύνη σε πράγματα που ξέρουμε πως δεν είναι το καλύτερό τους».

Ποιά είναι η άποψή σας για την Μάλμε;

«Τους αρέσει να παίζουν με την μπάλα χαμηλά, να παίξουν στρωτά, να έχουν κατοχή, με παίκτες κοντά στην μπάλα. Είναι ομάδα με μεγάλη ένταση και μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα είτε με οργανωμένη επίθεση είτε με transition. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την νίκη».

Για την διαχείριση των αγώνων που έρχονται θα κάνετε rotation;

«Πρέπει να σκεφτούμε πως ήρθαμε και έχουμε δύο ματς την εβδομάδα. Για να πάρουμε αποφάσεις, μαθαίνοντας τους παίκτες είναι σημαντικό. Κοιτάμε την φυσική τους κατάσταση και το πώς ολοκλήρωσαν το τελευταίο παιχνίδι, το πώς νιώθουν βάσει και των αριθμών. Σε ένα μήνα θα είναι ευκολότερο για εμάς. Δεν τους γνωρίζουμε στο 100% αλλά σύντομα θα έχουμε καλύτερη γνώση για να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Τώρα κοιτάμε τον αυριανό αγώνα και θα πάρουμε τις αποφάσεις με γνώμονα τον αυριανό αγώνα με την Μάλμε ενόψει της Κυριακής».

Θεωρείτε πως το αυριανό ματς είναι “κλειδί” για να ανοίξει τον δρόμο της πρόκρισης;

«Ένα παιχνίδι την φορά. Είναι πολύ σημαντικό ματς και μπορεί να μας οδηγήσει στο επόμενο ματς με περισσότερους πόντους. Είμαστε έτοιμοι, θέλουμε τους τρεις βαθμούς αν όχι πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Μείνε ήρεμος, δούλεψε πιο σκληρά και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι που σκέφτομαι. Ποτέ δεν βοηθά ο πανικός. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε ό,τι και αν συμβεί».

Το 2015 ως προπονητής της Ρεάλ είχατε νικήσει 8-0 την Μάλμε, ήταν το τελευταίο σας ευρωπαϊκό ματς. Θέλετε να επιστρέψετε με νίκη έστω και με... μισό-μηδέν;

«Θα είμαι χαρούμενος αν νικήσουμε με 1-0. Θυμάμαι αυτό που λέτε αλλά με ενδιαφέρει τώρα να πάρουμε το ματς αύριο. Δεν έχει σημασία το σκορ, το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε την νίκη».

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος δήλωσε:

«Είναι καλό όταν ακολουθεί ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλουμε να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πως παίζουμε απέναντι σε καλό αντίπαλο, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έχουν εμπειρία. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς πιστεύουμε πως μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε σε κάτι νέο. Θέλει χρόνο, δεν έχω να πω κάτι για την εμπειρία του προπονητή και τις γνώσεις του, είναι γνωστά. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερό από την πλευρά μας. Όσον αφορά την θέση μου, πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, έχω παίξει σε πολλές θέσεις, στο τέλος είναι πάντα ποδόσφαιρο. Στην Σερβία έπαιζα σε όλη την πλευρά όταν πήραμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς και αυτό κάνω, θέλοντας να έχω μια θετική ανταπόκριση.

Αν ξέραμε τον λόγο για τις χαμένες ευκαιρίες, θα σκοράραμε περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος βέβαια το σκοράρισμα κάνει την διαφορά. Κοιτάμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι και να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μέλλον».