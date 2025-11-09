Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι με το οποίο κλείνει η 10η αγωνιστική της Super League.

Στο 20' ο Μίλος Πάντοβιτς εκμεταλλεύτηκε το εξαιρετικό συρτό γύρισμα του Γιώργου Κυριακόπουλου και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Στο 31' ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος έπαιξε κατ' ανάγκη ως δεξιός μπακ λόγω της απουσίας των Καλάμπρια και Κώτσιρα, με δυνατό σουτ έστειλε για δεύτερη φορά στα δίχτυα την μπάλα, η οποία κόντραρε και στον Μεϊτέ.