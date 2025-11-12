Σπουδαία πρωτοβουλία της ΑΕΚ: Δωρεάν επίσκεψη σχολείων στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Την Τετάρτη (12/11) το Μουσείο υποδέχθηκε τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη μόνιμη συλλογή, άκουσαν ιστορίες από τις αλησμόνητες πατρίδες και γνώρισαν από κοντά τη ζωντανή μνήμη του Προσφυγικού Ελληνισμού.

Όπως αναφέρει κι η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι νεαροί επισκέπτες να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας και του πολιτισμού που φιλοξενείται σε ένα μοναδικό πολιτιστικό τοπόσημο του Δήμου που κατοικούν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΠΑΕ ΑΕΚ και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ κ. Μάριου Ηλιόπουλου και του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, σύμφωνα με την οποία όλα τα σχολεία της B’θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται δωρεάν το Μουσείο.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΑΕΚ και του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού να ανοίξουν τις πόρτες του Μουσείου δωρεάν, στους μαθητές της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας για να ανακαλύψουν τον θησαυρό της πόλης τους, αγκαλιάστηκε ένθερμα από τον Δήμο και οι πρώτες επισκέψεις έχουν ήδη προγραμματιστεί για τα σχολεία του Δήμου».

