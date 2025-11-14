Ανοίγει τα χαρτιά του ο Γιάννης Αλαφούζος – Την Κυριακή η πολυαναμενόμενη συνέντευξη

Κατά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τονίσει πως τις ερχόμενες εβδομάδες θα μιλήσει ανοιχτά για όσα απασχολούν τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα τηρήσει τη δέσμευσή του, καθώς την Κυριακή (16/11) στις 21:30, θα παραθέσει μια ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου.

Μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid θα έχει ένα debate ουσιαστικά, όπου και θα απαντήσει στα ερωτήματα των διευθυντών αθλητικών ΜΜΕ της χώρας. Με συντονιστή τον δημοσιογράφο, Πάνο Βόγλη.

Οι απαντήσεις του θα έχουν να κάνει με το χθες, το σήμερα και το αύριο του ποδοσφαιρικού τμήματος των «πράσινων». Ο Γιάννης Αλαφούζος θα απαντήσει στις απορίες και τα ερωτήματα των φιλάθλων ουσιαστικά, ξεκαθαρίζοντας το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην παρουσία του στην ΠΑΕ, αλλά και τι περιμένει από εδώ και πέρα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη σε διαδικασία τεράστιων αλλαγών, με τον ερχομό του Μπενίτεθ, το ρόλο του Μπαλντίνι, την πρόσληψη Κοτσόλη και Κορόνα. Κινήσεις που θα συνεχιστούν και θα φτάσουν φυσικά και στο ρόστερ της ομάδας.

Έχει τεράστιο ενδιαφέρον λοιπόν, το τι θα πει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ανοίγοντας τα χαρτιά.