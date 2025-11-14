Εθνική Ελπίδων: Ασταμάτητη και νικήτρια με τη Γεωργία

Η εντυπωσιακή Εθνική Ελπίδων δεν προβληματίστηκε απέναντι στην Γεωργία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 3-0 της Γεωργίας στο «Απόστολος Νικολαϊδης», πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα ματς τους 6ου προκριματικού ομίλου για το Ευρωπαϊκό U21.

Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη απέδωσαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο σε ακόμη μία αναμέτρηση. Το σκορ άνοιξε στο 44’. Ο Σμυρλής μπήκε στην περιοχή, ο Μπουκία τον ανέτρεψε κι ο Τζίμας άνοιξε το σκορ, ευστοχώντας στο πέναλτι για το 1-0 της Εθνικής.



Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά (45+2’) έπειτα από κόρνερ του Κοντούρη έκανε το 2-0.

Στο 66’ ο Κούτσιας στην πρώτη τελική του στο ματς «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 74’ οι Γεωργιανοί κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κεραμίτση στον Τσουλουκίτζε. Ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο 78’ από φάουλ του Γκούμα, ο Κεραμίτσης με κεφαλιά έκανε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Βίκτορ Κοπιγέφσκι (Ουκρανία)

Κίτρινες: Σμυρλής, Κοντούρης - Γκβασάλια, Γκοτσιρίντζε, Τζαπαρίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58’ Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65’ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58’ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65’ Κούτσιας).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ράμας Σβανάντζε): Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72’ Τσουλουκίντζε), Λατζαμπίτζε (83’ Γκιουνασβίλι), Μπουκία, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72’ Καρσελάντζε), Ταμπατάτζε (58’ Παρκάντζε), Μπασιλάτζε, Τζαπαρίτζε, Γκοτσιρίντζε (46’ Ντεϊσάντζε).