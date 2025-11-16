Αλαφούζος: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Γιοβάνοβιτς»

Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απομάκρυνση του νυν τεχνικού της Εθνικής ομάδας.

Newsbomb

Αλαφούζος: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Γιοβάνοβιτς»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πολυσυζητημένη απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, ξεκαθάρισε πως ήταν προσωπική του απόφαση και ανέλυσε το γιατί.

«Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το Πρωτάθλημα».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την δήλωση που είχε κάνει για κλοπή του χαμένου Πρωταθλήματος: «Είχαμε μία μεγάλη διαφορά που την χάναμε σταδιακά από μικρότερες οι ομάδες και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Εκείνοι δεν πιστεύουν στο fair play και γι' αυτό μας έδωσαν μόνο μία ημέρα παράταση. Τότε είχα πει στον Γιοβάνοβιτς πως θα προσπαθούσαμε με πιστοποιητικά να πάρουμε παραπάνω μέρες, κάτι που ήταν υποχρεωτικό. Το πήγατε Τρίτη το ματς έπειτα από διαπραγμάτευση. Τότε μίλησα με τον Γιοβάνοβιτς και μου είπε πως τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλω να αλλάξω αυτή τη συνθήκη. Παρακάλεσα τον κ. Μπουτσικάρη να μιλήσει στον Σέρβο τεχνικό και να του πει πως υπάρχει ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης κάτι. Δεν μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη. Αν δεν είχαν υπάρξει κάποιες κακές διαιτησίες, θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Και κλάπηκε και χάθηκε».

Για αν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν το κομβικό για να απολυθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Του ζήτησα να αποχωρήσει. Οι προπονητές έχουν τεράστιες αποζημιώσεις και πληρώθηκαν. Είναι όντως εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μια φορά πως μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα, όταν πήγαμε στην Κύπρο σ' ένα εξάστερο ξενοδοχείο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από κει αρχίσαμε και χάναμε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ κι έχω ακόμα και τώρα μια επαφή μαζί του, έστω και περιορισμένη.

Όταν ξεκίνησε το επόμενο Πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι και θεωρούσα πως το κλίμα δεν γύριζε. Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει».

Για τις μεταγραφές εκείνου του Γενάρη: «Τις επιλογές τις έκανε ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλλα κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα. Στο θέμα των μεταγραφών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός, γιατί δεν ήθελε να ξοδεύει έτσι χρήματα και το σέβομαι αυτό. Οι αποφάσεις όμως ήταν δικές του. Έτσι και τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος για Δ. Γιαννακόπουλο: «Έχουμε άριστη σχέση, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ»

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (18/11)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

22:23ΚΟΣΜΟΣ

40 χρόνια δίπλα στους ευάλωτους: Μη κερδοσκοπική οργάνωση μετατρέπει τα περισσεύματα σε... ελπίδα

22:14TRAVEL

Το ιστορικό μοναστήρι του Ρεθύμνου: Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης

22:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Γιοβάνοβιτς»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Ζάκυνθος: Το rebranding μέσα από την παράδοση, τον πολιτισμό και τον οινικό πλούτο

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι «σωτηρίας» στο Τορίνο για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

21:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

21:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Μέχρι τη Δευτέρα οι δηλώσεις- Σε ποιους χτυπάει «καμπανάκι» για τσουχτερά πρόστιμα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη (18/11) εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι «σωτηρίας» στο Τορίνο για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

21:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

22:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος για Δ. Γιαννακόπουλο: «Έχουμε άριστη σχέση, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ»

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ