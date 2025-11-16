Αλαφούζος: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Γιοβάνοβιτς»

Στην πολυσυζητημένη απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, ξεκαθάρισε πως ήταν προσωπική του απόφαση και ανέλυσε το γιατί.

«Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το Πρωτάθλημα».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την δήλωση που είχε κάνει για κλοπή του χαμένου Πρωταθλήματος: «Είχαμε μία μεγάλη διαφορά που την χάναμε σταδιακά από μικρότερες οι ομάδες και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Εκείνοι δεν πιστεύουν στο fair play και γι' αυτό μας έδωσαν μόνο μία ημέρα παράταση. Τότε είχα πει στον Γιοβάνοβιτς πως θα προσπαθούσαμε με πιστοποιητικά να πάρουμε παραπάνω μέρες, κάτι που ήταν υποχρεωτικό. Το πήγατε Τρίτη το ματς έπειτα από διαπραγμάτευση. Τότε μίλησα με τον Γιοβάνοβιτς και μου είπε πως τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλω να αλλάξω αυτή τη συνθήκη. Παρακάλεσα τον κ. Μπουτσικάρη να μιλήσει στον Σέρβο τεχνικό και να του πει πως υπάρχει ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης κάτι. Δεν μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη. Αν δεν είχαν υπάρξει κάποιες κακές διαιτησίες, θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Και κλάπηκε και χάθηκε».

Για αν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν το κομβικό για να απολυθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Του ζήτησα να αποχωρήσει. Οι προπονητές έχουν τεράστιες αποζημιώσεις και πληρώθηκαν. Είναι όντως εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μια φορά πως μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα, όταν πήγαμε στην Κύπρο σ' ένα εξάστερο ξενοδοχείο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από κει αρχίσαμε και χάναμε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ κι έχω ακόμα και τώρα μια επαφή μαζί του, έστω και περιορισμένη.

Όταν ξεκίνησε το επόμενο Πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι και θεωρούσα πως το κλίμα δεν γύριζε. Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει».

Για τις μεταγραφές εκείνου του Γενάρη: «Τις επιλογές τις έκανε ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλλα κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα. Στο θέμα των μεταγραφών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός, γιατί δεν ήθελε να ξοδεύει έτσι χρήματα και το σέβομαι αυτό. Οι αποφάσεις όμως ήταν δικές του. Έτσι και τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση».