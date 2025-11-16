Αλαφούζος για Δ. Γιαννακόπουλο: «Έχουμε άριστη σχέση, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ»

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για το «πάγωμα» των λογαριασμών του το 2016 και παράλληλα ανέλυσε πως δεν υπήρξε κάποιος να αναλάβει τότε την ΠΑΕ. Διευκρίνισε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε το μπάσκετ και μάλιστα τόνισε πως έχουν άριστη σχέση και τον ευχαρίστησε δημόσια για όσα έχει κάνει στην ΚΑΕ.

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς. Δεν είναι θεωρητική η ζημιά. Αν και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε γλιτώσει μέρος της καταστροφής, το πάθαμε και λόγω της αρχικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που με την πάροδο του χρόνου μπόρεσε και αντιμετώπισε με επιτυχία την κατάσταση. Τον SPORT-FM όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε χρόνια να ξεχρεώσουμε.

Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Ήλπιζα να βρεθεί κάποιος άλλος. Ήλπιζα ότι κάποιος θα εμφανιζόταν αν έλεγα “φεύγω”. Όλες μου οι επιχειρήσεις είχαν ζημιές. Στον Παναθηναϊκό όλοι πληρώνονταν. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις. Οι παίκτες ήξεραν ότι αν έκαναν καταγγελίες θα έπαιρναν αμέσως τα χρήματά τους. Η πρίζα δεν τραβήχτηκε ποτέ.

Προσπάθεια έγινε να βρεθεί ένας άλλος. Είχα πάει στον κ. Γιαννακόπουλο. Είχε το μπάσκετ, δεν μπορούσε τότε. Έχουμε άριστη σχέση και τον ευχαριστώ πολύ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ. Έκανα έκκληση και δεν ήρθε κανένας. Αυτά τα παραμύθια που γράφονται, διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Ούτε 10 ούτε 5 εκατομμύρια δεν μου έχει προτείνει κανείς».

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αποκάλυψε πως είχε συνάντηση με τους οργανωμένους οπαδούς του «τριφυλλιού».

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».