Λευκορωσία - Ελλάδα: Αυτός σφυρίζει το τελευταίο ματς του ομίλου

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην Ουγγαρία, όπου βρίσκεται ήδη η ελληνική αποστολή, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο έργο του Σίλβερτσακ θα συνδράμουν οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς ως βοηθοί, ενώ καθήκοντα 4ου διαιτητή θα έχει ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Πιότρι Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σίλβερτσακ είχε «σφυρίξει» και πέρυσι στην Ελλάδα, διευθύνοντας το ντέρμπι των Playoffs της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όπου οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 3-1.

