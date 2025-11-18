Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027
Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027 κάτω των 21 ετών.
Η Εθνική Ελλάδας Κ21 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Βόρειας Ιρλανδίας για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027.
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό ξεκίνημα στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027 έχοντας κάνει το 4/4 και ο επόμενος στόχος της δεν είναι άλλος από το να κλείσει με το απόλυτο των νικών τον πρώτο γύρο.
Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση:
