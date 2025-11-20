Ιστορική ημέρα στον ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ - «Μία νέα μέρα που ανατέλλει

Το νέο μνημόνιο, που παραδόθηκε νωρίτερα στον ΑΣ, περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια και την ολοκλήρωση του έργου, υπερβαίνοντας τα συνηθισμένα χρονοδιαγράμματα αντίστοιχων κατασκευαστικών διαδικασιών.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το νέο γήπεδο, πολυαναμενόμενο από τους οπαδούς εδώ και χρόνια, θεωρείται το μεγαλύτερο δώρο προς τον κόσμο και τον σύλλογο, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής.

Με την ομόφωνη έγκριση, ο Ιβάν Σαββίδης έχει πλέον το ελεύθερο να ξεκινήσει την υλοποίηση της Νέας Τούμπας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Σε από κοινού ανακοίνωση ΠΑΕ - ΑΣ γίνεται λόγος για «μία νέα μέρα που ανατέλλει». Αναλυτικά:

«Mία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…

ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ

Πέμπτη 20.11.2025».

