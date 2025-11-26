Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπέλιγχαμ η ενδεκάδα του Αλόνσο

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα με την οποία θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες η «βασίλισσα» για την 5η αγωνιστική του Champions League. 

Newsbomb

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπέλιγχαμ η ενδεκάδα του Αλόνσο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) το πιο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Champions League με αντίπαλο την πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαία αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει πολλές και σημαντικές απουσίες.

Κυρίως στην άμυνα, όπου ο αριστερός μπακ, Καρέρας, θα παίξει ως στόπερ στο πλευρό του Ασένθιο, ενώ στον πάγκο έμεινε όπως αναμενόταν και ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Στον πάγκο της Ρεάλ βρίσκονται οι: Γκονθάλεθ, Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Γκαρθία, Μπραχίμ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλία: Χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS - Μάχες σε οχυρωμένες σπηλιές - Συμμετείχαν 100 αμερικανοί operators

21:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

21:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με Μουζακίτη και Γκαρθία η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

20:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπέλιγχαμ η ενδεκάδα του Αλόνσο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Μάθημα δημοκρατίας» η καταδίκη και φυλάκιση του Μπολσονάρου, λέει ο Λούλα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ανώτερος κρατικός λειτουργός είχε «ναρκώσει» πάνω από 240 γυναίκες - Ήθελε να τις υποχρεώσει να ουρήσουν

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι ο Μπάτμαν μας κάνει... καλύτερους ανθρώπους

20:28ΚΑΙΡΟΣ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά ξεκινούν κινητοποιήσεις από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα για τον αγώνα με τη Ρουμανία

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Τον καλύτερο εαυτό μας, να είμαστε άψογοι αλλιώς θα τιμωρηθούμε»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 36 - 279 άτομα αγνοούνται

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια κόντρα στη Στουρμ – Στην αποστολή ο Ισπανός

19:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέο πλαίσιο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Το γράμμα του Ομπράντοβιτς στον κόσμο της Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, πάντα ένας από εσάς»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ανώτερος κρατικός λειτουργός είχε «ναρκώσει» πάνω από 240 γυναίκες - Ήθελε να τις υποχρεώσει να ουρήσουν

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 36 - 279 άτομα αγνοούνται

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ