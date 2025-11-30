Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Όρθιος με δέκα παίκτες και λυτρωτή Γιακουμάκη

Μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν να χάνουν δύο φορές, έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μεϊτέ και λυτρώθηκαν στο 90’ απέναντι στον εξαιρετικό Λεβαδειακό.

Newsbomb

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Όρθιος με δέκα παίκτες και λυτρωτή Γιακουμάκη
LIVE C
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκπληκτικό παιχνίδι στη Βοιωτία με τον ΠΑΟΚ να κάνει «διπλό» πρωταθλητισμού. Έχοντας βρεθεί δύο φορές πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και τελικά κατάφερε να «λυγίσει» τον Λεβαδειακό στο 90’ με τον Γιακουμάκη να χαρίζει τρεις πολύτιμους βαθμούς. Όλα αυτά ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 77’ λόγω αποβολής του Μεϊτέ.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή ήταν κίνδυνος στο χώρο και έτσι κατάφεραν να προηγηθούν δύο φορές, με τα τέρματα των Όζμπολτ και Βέρμπιτς. Ο Οζντόεφ από στατικές φάσεις και στον αέρα ισοφάρισε και στις δύο περιπτώσεις.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, το παιχνίδι ήταν πάνω-κάτω και δίχως άλλο «χόρτασε» τους φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Στο 77’ ο Μεϊτέ είδε την απ’ ευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Κωστή. Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε τον τρόπο στο 90’ με τον Γιακουμάκη να φύγει με τρεις πολύτιμους βαθμούς απ’ τη ματσάρα της Βοιωτίας.

Ο «δικέφαλος» ανέβηκε στους 29 βαθμούς και είναι στο -2 από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδειακός έμεινε στους 21 με συγκάτοικο τον Βόλο στην τέταρτη θέση.

Το φιλμ του αγώνα

2’ Φαλτσαριστό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα λίγο πάνω απ’ την εστία του Λοντίγκιν.

9’ Αντεπίθεση για τον Λεβαδειακό με τελικό αποδέκτη τον Όζμπολτ, σούταρε ο τελευταίος και η μπάλα πέρασε άουτ.

10’ Γκολ 1-0: O Παλάσιος άνοιξε στον Τσάπρα, αυτός έκανε το γύρισμα, το πρώτο σουτ κόντραρε και η μπάλα έφτασε στον Κωστή που σούταρε στα δίχτυα!

16’ Νέα κόντρα του Λεβαδειακού, ο Τσάπρας έκανε το συρτό γύρισμα με τον Παβλένκα να προλαβαίνει να μπλοκάρει.

18’ Ο Ιβανούσετς δοκίμασε να απειλήσει με σουτ από πλάγια θέση, δεν ανησύχησε ο Λοντίγκιν.

22’ Μετά από κόρνερ για τον ΠΑΟΚ ο Οζντόεφ από τη μικρή περιοχή δεν έκανε καλό τελείωμα κι έστειλε την μπάλα άουτ.

45’ Γκολ 1-1: Κόρνερ του Ιβανούσετς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Όζμπολτ και άλλαξε πορεία, μπερδεύοντας τον Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα!

47’ Δυνατό σουτ του Ζίβκοβιτς, σε ετοιμότητα ο Λοντίγκιν.

50’ Γκολ 2-1: Καταπληκτική αντεπίθεση του Λεβαδειακού, τακουνάκι του Παλάσιος στον Όζμπολτ που αμέσως βρήκε ξανά τον Αργεντινό, αυτός έκανε δυνατή συρτή σέντρα από δεξιά και ο επερχόμενος Βέρμπιτς στο δεύτερο δοκάρι με ευκολία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

55’ Γκολ 2-2: Κόρνερ με τον Ιβανούσετς, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφαλιά και πετάχτηκε ο Οζντόεφ με το στήθος από κοντά για να ισοφαρίσει ξανά!

58’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό, ο Τσάπρας από δεξιά έκανε το γύρισμα, ο Όζμπολτ αφύλακτος απ’ τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω στον Παβλένκα.

63’ Ωραία συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Τάισον έκανε το σουτ με την μπάλα να κοντράρει και να απομακρύνεται.

68’ Ο Βήχος έκανε τη σέντρα, τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης πριν τον Παλάσιος.

77’ Ο Μεϊτέ έκανε άτσαλο μαρκάρισμα άθελά του, βρίσκοντας με τις τάπες τον Κωστή πάνω απ’ τον αστράγαλο.

88’ Σέντρα από δεξιά, ο Γιακουμάκης σε θέση βολής έστειλε την μπάλα πάνω στον Λοντίγκιν.

89’ Βαθιά μπαλιά για τον Όζμπολτ που βγαίνει τετ α τετ, σουτάρει δυνατά με τον Παβλένκα να διώχνει.

90+1’ Γκολ 2-3: Στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον να κάνει εξαιρετική πάσα στον Γιακουμάκη, αυτός βγήκε απέναντι στον Λοντίγκιν και τον νίκησε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

90+4’ Κεφαλιά του Πεντρόζο, ο Παβλένκα μπλόκαρε την μπάλα.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κόκκινη: Μεϊτέ (77’)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Λόβρεν

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’+2’ Μανθάτης), Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Μπάλτσι (66’ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83’ Πεντρόζο).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ιβανούσετς (61’ Ντεσπόντοφ/82’ Καμαρά), Γιακουμάκης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα δύο γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2: Σκοράρει ξανά ο Γιόβιτς με πέναλτι, μετά το χαμένο του Σφιντέρσκι

21:38WHAT THE FACT

Οι 5 καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Ίδρωσε, αγχώθηκε, αλλά τα κατάφερε και έκανε το δύο στα δύο

21:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στο Κατάρ και μάχη τίτλου με Νόρις στο Άμπου Ντάμπι!

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Όρθιος με δέκα παίκτες και λυτρωτή Γιακουμάκη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των drones» ανάμεσα σε Ουκρανία και Νορβηγία – Το χρονοδιάγραμμα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στους Irish Times: «Αλλάζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα»

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με Καλοσκάμη η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

19:52ΥΓΕΙΑ

Τρεις τροφές που ενισχύουν δραστικά τον μεταβολισμό μας

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο του Μιλάνου – Κοντά σε κλαμπ η επίθεση

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 22άρια έριξε «αυλαία» ο Νοέμβριος - Που σημειώθηκαν σήμερα (30/11) οι υψηλότερες θερμοκρασίες

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τρομερή παραδοχή Μεντιλίμπαρ - «Ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2: Σκοράρει ξανά ο Γιόβιτς με πέναλτι, μετά το χαμένο του Σφιντέρσκι

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του οδηγού - Ο άτυχος 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα «σαρώσει» την χώρα με βροχές και χαλαζοπτώσεις - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανικές αποζημιώσεις: Ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα για τη σφαγή του Διστόμου

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός - Βίντεο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ