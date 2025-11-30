Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα δύο γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο

Με πολλές σημαντικές φάσεις ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Η Ένωση ήταν αυτή που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ από πλάγια δεξιά, που έβγαλε ολομόναχο τον Λούκα Γιόβιτς στην καρδιά της περιοχής, με τον Σέρβο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είχε τη δική του μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 28', αλλά ο Κάρολ Σφιντέρσκι εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέ από τον Πήλιο, με τον Στρακόσα να αποκρούει με τα πόδια.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Τουμπά και το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-2 της ΑΕΚ.