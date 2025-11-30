Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Ο Γιόβιτς υπέγραψε με χατ τρικ το ντέρμπι της χρονιάς

Σε ένα συναρπαστικό ματς, με απίθανες ανατροπές, δύο αποβολές, τρία πέναλτι και δύο γκολ από το 90' και μετά, η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη με 3-2 στη Λεωφόρο και «τελείωσε» τον Παναθηναϊκό από τη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ και έδωσε στην ομάδα του μεγάλη νίκη με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ματς που έκλεισε τη 12η αγωνιστική της Super League και συνεχίζει να κυνηγάει την κορυφή απ’ το -3.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» ουσιαστικά δώρισαν όλα τα γκολ στην αντίπαλό τους με αδιανόητα αμυντικά λάθη, ενώ ταυτόχρονα έχασαν και πέναλτι σε ένα σημαντικό σημείο του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός χαράμισε την τεράστια προσπάθεια που έκανε με παίκτη λιγότερο για αρκετή ώρα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 από το 0-2 στο 90', αλλά στις καθυστερήσεις η τραγική ασυνεννοησία Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν έφερε το πέναλτι στον Κοϊτά, που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόβιτς. Κάπως έτσι βρίσκεται πια στο -13 απ’ την κορυφή με έναν αγώνα λιγότερο, έχοντας ουσιαστικά χάσει κάθε ουσιαστική ελπίδα διεκδίκησης του τίτλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ, προσπάθησε να ελέγξει το τέμπο του αγώνα έχοντας «γεμάτο» άξονα και πάντοτε δύο παίκτες σε χαμηλά μέτρα για να «σπάνε» το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού, που προσπάθησε να πιέσει πολύ ψηλά απ’ την αρχή.

Στο 9’ σε μία καλή επιθετική ανάπτυξη για την ΑΕΚ, ο Τουμπά έκοψε τον Γκατσίνοβιτς πριν εκτελέσει, ενώ στο 13’ οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στον αγώνα με ένα σουτ του Ζαρουρί που πρόλαβε να κόψει ο Ρέλβας ενώ είχε πορεία προς το τέρμα.

Στο 16’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ όταν μετά από εξαιρετική «κομπίνα», η άμυνα του Παναθηναϊκού... κοιμήθηκε, ο Ρότα έβγαλε ωραία σέντρα κι ο Γιόβιτς -που καλυπτόταν από τον Γεντβάι- ήρθε απ’ την πίσω ζώνη και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Στο 25’ ο Τετέ κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Πήλιου, με τον VAR Γιόχαν Πφέιφερ να καλεί τον διαιτητή Ρόμπερτ Σρέντερ για on field review και τον τελευταίο να «δείχνει» την άσπρη βούλα. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση στο 28’, αλλά «νικήθηκε» απ’ τον Στρακόσια (δεύτερη επέμβαση σε πέναλτι φέτος) ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια το κάκιστα εκτελεσμένο πέναλτι του Πολωνού φορ.

Στο 45’ σε κόντρα της ΑΕΚ από τραγικό λάθος του Γεντβάι, ο Γιόβιτς έφυγε τετ-α-τετ και «τσίμπησε»» την μπάλα πριν το τάκλιν του Τουμπά, κερδίζοντας πέναλτι. Ο ίδιος με εκτέλεση «αλα Πανένκα» έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ στο 45’+2’.

Στο 64’ από νέο αδιανόητο λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού (σε κακή πάσα του Πάλμερ-Μπράουν), ο Γκατσίνοβιτς πρόλαβε να βγει μπροστά απ’ τον Τουμπά, ο οποίος τον ανέτρεψε κι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Κόντρα στη ροή που είχε πάρει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο για να μειώσει στο 71’ με τον Τετέ. Από σέντρα του Ζαρουρί, ο Τετέ σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και πήρε την κεφαλιά προς τα μέσα, την ώρα που ο Στρακόσια γλίστρησε και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το «πράσινο» 1-2.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει αν και με παίκτη λιγότερο και στο 76’ έχασε τρομερή ευκαιρία για να ισοφαρίσει όταν από χαμηλή σέντρα του Κώτσιρα, ο Τσέριν πλάσαρε με τη μία λίγο άουτ.

Στο 85’ έμεινε και η ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Μαρίν με δεύτερη κίτρινη, με τον Μπενίτεθ να περνάει στο γήπεδο και τον Ντέσερς και να πηγαίνει για το all in στο φινάλε του αγώνα. Στο 88’ η κεφαλιά του Πάντοβιτς δεν απείλησε τον Στρακόσια, ενώ στο 90’ ήρθε το γκολ της ισοφάρισης σε 2-2 απ’ τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, μετά από ωραίο συνδυασμό των «πράσινων» και πάσα του Πάντοβιτς.

Ωστόσο, στο 90+2’ η ΑΕΚ κέρδισε νέο πέναλτι όταν από τραγική ασυνεννοησία των Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν, ο Κοϊτά μπήκε «σφήνα» στη φάση, τσίμπησε την μπάλα και κέρδισε πέναλτι. Ο Γιόβιτς ξαναπήρε την μπάλα και την έστησε στην άσπρη βούλα και δεν αστόχησε ξανά, κάνοντας το 2-3 για την ΑΕΚ στο 90’+3’ κι ολοκληρώνοντας ένα τρομερό προσωπικό χατ-τρικ, σ’ ένα απίστευτο φινάλε...

Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 41’ Καλάμπρια, 45’+1’ Τουμπά, 54’ Πάλμερ-Μπράουν, 78’ Τζούριτσιτς - 29’ Γκατσίνοβιτς, 35’ Πήλιος, 50’ Μάριν, 78’ Πενράιζ

Αποβολές: 64’ Τουμπά (δεύτερη κίτρινη) – 85’ Μαρίν (δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (62’ Τσέριν), Τσιριβέγια (86’ Ντέσερς), Σιώπης (75’ Κώτσιρας), Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας (63’ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (63’ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46’ Πενράιζ), Πινέδα, Μάνταλος (46’ λ.τρ. Μάριν), Γκατσίνοβιτς (90’+3’ Γκρούγιτς), Ζοάο Μάριο (81’ Περέιρα), Καλοσκάμης (62’ Κοϊτά), Γιόβιτς.

