Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

Η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος είναι η ομάδα της Βοιωτίας και στο ρόστερ της υπάρχουν τρεις παίκτες που έχουν συγκεντρώσει ήδη τα βλέμματα των «μεγάλων».

Οι πρώτοι μήνες της σεζόν, πέρασαν με έντονη συζήτηση και ενδιαφέρον για τον Ανδρέα Τεττέη με αφορμή αυτά που έκανε στην Κηφισιά. Ο στράικερ της ομάδας των βορείων προαστίων, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και των τεσσάρων «μεγάλων» του πρωταθλήματος. Τελικά ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε, μαζί με τον Παντελίδη.

Οι «πράσινοι» έδωσαν μεγάλο ποσό στην Κηφισιά και θα έχουν από τον Ιανουάριο έναν στράικερ που πλέον είναι διεθνής και έχει το μέλλον να του προσφέρεται για μεγάλα πράγματα.

Η ελληνική αγορά, όμως, δεν… στερεύει μετά τον Τεττέη και τον Παντελίδη που κατέληξαν στο «τριφύλλι». Η έκπληξη του πρωταθλήματος ως τώρα και φυσικά μία απ’ τις καλύτερες ομάδες της Super League με το εκπληκτικό ποδόσφαιρο που αποδίδει, είναι ο Λεβαδειακός. Η ομάδα της Βοιωτίας έχει τρία παιδιά που ήδη έχουν στρέψει τα βλέμματα των «μεγάλων» προς την πλευρά τους.

Ο πρώτος είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο 24χρονος δεξιός μπακ κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν. Μοιάζει πανέτοιμος για το βήμα παραπάνω και ήδη ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είχαν ασχοληθεί «ζεστά» με την περίπτωσή του. Έμεινε στην Βοιωτία γιατί ήθελε να παίζει και τώρα ίσως να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για το βήμα παραπάνω.

Ίδια θέση αλλά από την αριστερή πλευρά, είναι ο Μάριος Βήχος. Διεθνής πλέον καθώς ήταν στην Εθνική ομάδα στις τελευταίες της υποχρεώσεις, έχει πραγματοποιήσει κι αυτός σπουδαία ματς. Με στοιχεία που ταιριάζουν σε ομάδες με επιθετική φιλοσοφία. Το όνομά του θα «παίξει» δυνατά τον Ιανουάριο.

Η τρίτη περίπτωση είναι ο Γιάννης Κωστή. Ο 25χρονος χαφ είναι ίσως ο κορυφαίος του Λεβαδειακού. Σε θέση που όλες οι ομάδες θέλουν καλές λύσεις. Από τη Νέα Σαλαμίνα πήγε στον Ολυμπιακό όταν ήρθε στην Ελλάδα, όμως δεν «έπιασε» και κατάφερε να δείξει το ταλέντο του στην Βοιωτία.

Ήδη έχει «παίξει» το όνομά του για τον Παναθηναϊκό, όμως οι «πράσινοι» πιθανότατα δεν είναι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί έστω φιλολογικά με την περίπτωσή του.

Το θετικό και με τις υποθέσεις των δύο παικτών της Κηφισιάς που «έκλεισαν» στον Παναθηναϊκό και με τα παιδιά του Λεβαδειακού, είναι πως πλέον εντός συνόρων οι θεωρητικά «μικρότερες» ομάδες προωθούν και αναπτύσσουν παίκτες οι οποίοι μοιάζουν και είναι ικανοί να στελεχώσουν σωστά τους «μεγάλους». Κάτι που φυσικά θα φέρει κέρδη στις ομάδες που αγωνίζονται οι συγκεκριμένοι παίκτες.

