Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση και για τη Super League (Κυριακή 7/12, 19:30).

Οι «κίτρινοι» έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν μια ακόμα νίκη για να είναι σίγουρα εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι «ασπρόμαυροι», έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το «τρίποντο».

Με ενδιαφέρον αναμένεται και το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και βλέπει το Κύπελλο ως τη μοναδική του ευκαιρία για τίτλο φέτος. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε ζημιά στους «πράσινους» στη Super League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη.

Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο και την τετράδα. Τις όποιες ελπίδες έχει για να συνεχίσει στη διοργάνωση θέλει να εξαντλήσει ο Αστέρας Τρίπολης που περιμένει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την Ηλιούπολη, εκ των ουραγών στο Κύπελλο αλλά και στον Β΄ Όμιλο της Super League 2.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια κοντράρονται ΑΕΚ και ΟΦΗ που έχουν κάνει το 3x3 μέχρι στιγμής κι ο νικητής θα είναι σίγουρα στην τετράδα. Η Ένωση έκανε τρεις σημαντικές νίκες την περασμένη εβδομάδα, οι Κρητικοί μάλλον έχουν το θεσμό ως... αποκούμπι μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.

Διαδικαστικού χαρακτήρα φαντάζει το παιχνίδι της Athens Kallithea FC με την Καβάλα στο «Ελ Πάσο». Αντίθετα, στο Μαρκόπουλο, ο Λεβαδειακός θέλει να κάνει το απόλυτο σε νίκες καθώς κοντράρεται με τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου που έχει αποδειχθεί πως διαθέτει άκρως ανταγωνιστικό σύνολο. Στην AEL FC Arena, η ΑΕΛ έχει άλλα πράγματα να σκέφτεται και όχι τόσο το ματς με τον Ατρόμητο, με τους φιλοξενούμενους να χρειάζονται περισσότερο τη νίκη. Όπως και ο Παναιτωλικός που πηγαίνει στο Καυτανζόγλειο για το ματς με τον ΠΟΤ Ηρακλή, αν και ο «Γηραιός» μάλλον ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς θα επιστρέψει στα «μεγάλα σαλόνια».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

13:30 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1HD)

15:00 Μαρκό - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)

15:00 Athens Kallithea - Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

17:00 Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολης

17:30 ΑΕΚ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

19:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)

21:30 Άρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ.

1. ΟΦΗ 3 9

2. Λεβαδειακός 3 9

3. Άρης 3 9

4. ΑΕΚ 3 9

---------------------------------

5. Βόλος 4 7

6. Ολυμπιακός 2 6

7. Παναθηναϊκός 2 6

8. Κηφισιά 3 5

9. Ατρόμητος Αθηνών 3 4

10. Παναιτωλικός 3 3

11. ΠΑΟΚ 2 3

12. Ηρακλής 2 3

----------------------------------

13. Ελλάς Σύρου 3 3

14. Μαρκό 2 1

15. Αστέρας Τρίπολης 3 1

16. Καβάλα 2 1

17. ΑΕΛ 3 1

18. Athens Kallithea FC 3 0

19. Ηλιούπολη 3 0

20. Αιγάλεω 4 0