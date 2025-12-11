Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τριάδα στην άμυνα και Πάντοβιτς βασικός

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την δύσκολη αναμέτρηση με την αήττητη Βικτόρια Πλζεν στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» με νίκη ουσιαστικά εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, κάτι που φανερώνει τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αρκετά προβλήματα σε ακόμη ένα ματς, έτσι επιλέγει διάταξη με τρεις στην άμυνα. Ο Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια και στόπερ οι Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά. Ο Καλάμπρια δεξιά όλη την πλευρά και Ζαρουρί αριστερά.

Σιώπης και Τσιριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τετέ και Τζούρισιτς σε ελεύθερο ρόλο μεσοεπιθετικά, βοηθώντας τον Πάντοβιτς που θα είναι ο μοναδικός προωθημένος.