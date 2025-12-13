Super League 2, Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0: Έβδομο ματς δίχως νίκη στο ντεμπούτο Ρούμπιο

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στου Ρέντη, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο ντεμπούτο του Άλβαρο Ρούμπιο στον πάγκο τους δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (όπως και των Μουζακίτη, Τσικίνιο).

Ο Ολυμπιακός Β’ πλησίασε περισσότερο στο γκολ, ωστόσο ο Παπαδόπουλος δήλωσε «παρών», όποτε χρειάστηκε, με αποτέλεσμα να μείνει δίχως νίκη για έβδομο διαδοχικό ματς (0-1-5 με 6-15 τέρματα). Από την άλλη, η Athens Kallithea δεν κατάφερε να πανηγυρίσει δεύτερο σερί «τρίποντο», μετά το 2-0 επί των Χανίων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (73′ Μαρτίνης), Λιάτσος (63′ Λιατσικούρας), Ζουγλής (85′ Λώλης), Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης (85′ Αλαφάκης), Κουτσίδης, Ρολάκης (73′ Αργυρίου)

ATHENS KALLITHEA: Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς (56′ Βασιλόγιαννης), Παϊσάο (56′ Γκαντίγιο), Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος (73′ Γερολέμου), Μεταξάς, Ματίγια (90+3′ Σαταριάνο), Ντεντάκης

