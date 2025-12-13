Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ματς της Κηφισιάς με τον Asteras Aktor. Το 0-0 ήρθε παρά τις ευκαιρίες και τη διάθεση που είχαν οι γηπεδούχοι, μαζί με δύο δοκάρι που σταμάτησαν τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Κόντρα στους Αρκάδες που έπαιξαν με σωστή ανασταλτική λειτουργία.

Με την «λευκή» ισοπαλία στη Νεάπολη, ο Αστέρας διατηρεί το αήττητο για έκτο σερί ματς. Παίζοντας με σωστή τακτική προσέγγιση για να μειώσει την επιθετικότητα της Κηφισιάς, κάτι που πέτυχε σε σημαντικό βαθμό.

Πόμπο και Τεττέη είδαν τις προσπάθειές τους να σταματά στα δοκάρια, στις δύο μεγαλύτερες φάσεις του ματς. Έτσι οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν, ενώ στις λίγες φάσεις των φιλοξενούμενων δεν κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Κηφισιά είναι έβδομη με 17 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor έμεινε στη δέκατη θέση με 13 βαθμούς πλέον.

Το φιλμ του αγώνα

14’ O Τεττέη έκανε σουτ από διαγώνια θέση, μπλόκαρε την μπάλα ο Παπαδόπουλος.

17’ Φάουλ του Μεντιέτα, ο Τριανταφυλλόπουλος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας αλλά η προβολή του έφυγε άουτ.

20’ Ο Εμμανουηλίδης έκανε τη σέντρα, ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

36’ Ατομική ενέργεια του Τεττέη και σουτ απ’ το ύψος της περιοχής, δεν βρήκε στόχο.

38’ Ο Ρούμπεν έκανε τη σέντρα, ο Παντελίδης πήρε την κεφαλιά, με τον Παπαδόπουλο να είναι σε ετοιμότητα.

44’ Φάουλ για την Κηφισιά, ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα για τον Πόμπο, αυτός σούταρε με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε στην κενή εστία.

52’ Πανέμορφη ενέργεια του Παντελίδη, πέρασε δύο αντιπάλους και μπήκε στην περιοχή από δεξιά, σούταρε με το αριστερό και ο Παπαδόπουλος έκανε εκπληκτική απόκρουση.

62’ Βολέ του Κετού απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ.

66’ Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά, με τον Τεττέη να κάνει εκπληκτική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και σούταρε με την μπάλα να… τραντάζει το οριζόντιο του Παπαδόπουλου.

72’ Γύρισμα του Κετού, ο Μακέντα κοντά στη μικρή περιοχή στόπαρε, αλλά το πλασέ με το αριστερό δεν είχε δύναμη και ο Ραμίρες μπλόκαρε.

81’ Ο Κετού σήκωσε ωραία την μπάλα για τον Χαραλαμπόγλου εντός περιοχής, αυτός γύρισε και σούταρε με το αριστερό, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να μπλοκάρει.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φώτης Πολυχρόνης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αμανί - Τριανταφυλλόπουλος, Εμμανουηλίδης, Όκο

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (18΄ Μαϊντάνα), Πέρεθ, Aμανί (65΄ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε (84΄ Σόουζα), Τεττέη.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (59΄ Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72΄ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (59΄ Τζοακίνι), Κετού, Μακέντα (84΄ Όκο).